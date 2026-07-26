Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının ardından akaryakıt sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Rusya, benzin ihracatı kısıtlamalarını 2026 sonuna kadar uzattı

Ukrayna’nın petrol altyapısına yönelik yoğunlaşan saldırıları nedeniyle ülke genelinde ciddi bir akaryakıt krizine sürüklenen Rusya, iç piyasayı dengelemek için önemli kararlar aldı.

BENZİN YASAĞI 2026 SONUNA KADAR UZADI

Sibirya’nın Omsk kentinde açıklamalarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, akaryakıt kıtlığıyla mücadele kapsamında oluşturulan görev gücünün benzin kısıtlamalarını yıl sonuna kadar uzattığını duyurdu. Normal şartlarda 31 Temmuz’da sona ermesi beklenen ihracat engeli, hem üretici şirketleri hem de aracı tedarikçileri kapsayacak şekilde yılın son çeyreğinde de yürürlükte kalacak.

Ukrayna vurdukça benzin bitti! Moskova'dan kriz kararı: Yıl sonuna kadar tamamen yasaklandı

Ukrayna ordusunun Rus rafinerilerini hedef alan drone ve füze operasyonları, yaz aylarında ülke genelinde benzin istasyonlarında uzun kuyrukların oluşmasına ve birçok bölgede satış kotası uygulanmasına yol açmıştı. Novak, alınan sert tedbirler ve bakımdan çıkan rafinerilerin yeniden devreye girmesiyle tablonun görece istikrara kavuştuğunu iddia etti.

Ukrayna vurdukça benzin bitti! Moskova'dan kriz kararı: Yıl sonuna kadar tamamen yasaklandı

DİZELDE RAFİNERİ TIKANIKLIĞI RİSKİ: İHRACAT MUSLUKLARI AÇILABİLİR

Dünya dizel pazarının en kritik tedarikçilerinden biri olan Rusya, dizel tarafında ise strateji değişikliğine hazırlanıyor. Novak, iç piyasadaki stokların rafinerileri kilitlemesini ve üretim hacimlerini zorunlu olarak düşürmesini engellemek adına, koşullar elverdiği an dizel ihracat yasağının kaldırılacağını ifade etti.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle zaten tedarik baskısı altında olan küresel yakıt piyasaları için Moskova’nın dizel kararı kritik önem taşıyor. Öte yandan Sibirya genelinde akaryakıt sıkıntısının tamamen aşılamadığını belirten Novak, bölgesel açığı kapatmak adına Kazakistan’dan yakıt ithal edilmesi seçeneğinin de masada olduğunu aktardı.

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