Tarım ve Orman Bakanlığının 1874 sözleşmeli personel istihdamına ilişkin başvuru süreci belli oldu. Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden e-Devlet şifresiyle 27 Temmuz 2026 itibariyle gerçekleştirebilecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler, branş dağılımı nasıl olacak?

Tarım ve Orman Bakanlığının 1874 sözleşmeli personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacak. Buna göre, 800 mühendis, 645 veteriner hekim, 60 büro personeli, 239 destek personeli, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 13 avukat, 7 biyolog, 9 laborant, 5 diğer teknik hizmet personeli (kimyager), 23 gemi adamı olmak üzere 1874 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Belirtilen süre içinde Kariyer Kapısı haricinde şahsen, posta yoluyla vb. şekilde yapılan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.



Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları yarın başlıyor! Başvuru şartları ve branş dağılımı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden e-Devlet şifresiyle 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde gerçekleştirecek.

Yerleştirmeye hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Ayrıca adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu Kariyer Kapısı üzerinde de görüntüleyebilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

2)Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanamazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR’ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.



3)Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

4)Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

5)Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların (Gemi Adamı hariç) ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

6)Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş olanlar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atamaları yapılmayacaktır.

7)Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atamaları yapılmayacaktır.

8)Ataması yapılacak personelin görev yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleridir. Adaylar, birimleri Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (https://www.tarimorman.gov.tr/) sitesinden inceleyebilirler.

9)Kılavuzda yer alan pozisyonların yerleri il (tüm ilçeler), il şube, ilçe ve kuruluş müdürlüğü düzeyinde gösterilmekte olup; il (tüm ilçeler) düzeyinde ilan edilen pozisyonuna yerleşen adaylar ihtiyaca göre o illerin il şube veya ilçe müdürlüklerinde, il şube, kuruluş ve ilçe müdürlüğü düzeyinde gösterilen pozisyonlara yerleşen adaylar ilanda belirtilen birimlere atanabileceklerdir.

10)Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu olması halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır)

11) Bakanlık gerekli hallerde ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişikliğe ilişkin duyurular ersonel Genel Müdürlüğü internet sayfasında ilan edilir, adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.



Haberle İlgili Daha Fazlası