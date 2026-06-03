Bursa'da Güzde G., 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Karısına dehşeti yaşatan Zafer G. gözaltına alındı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı.

Bursa’da kan donduran olay! Çocuğunun önünde eşini öldürdü

DEFALARCA BIÇAKLADI

İddiaya göre 40 yaşındaki Zafer G., 36 yaşındaki eşi Güzde G. ile tartışmaya başladı. Kısa süre sonra tartışma büyüdü. Zafer G., eşini oğlunun yanında defalarca bıçakladı.

Bursa’da kan donduran olay! Çocuğunun önünde eşini öldürdü

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti. Kan donduran cinayet sonrasında polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Eşini katleden Zafer G. ise gözaltına alındı. Güzde G.’nin ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, bazı yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Bursa’da kan donduran olay! Çocuğunun önünde eşini öldürdü

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