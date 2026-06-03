İhlas Haber Ajansı • Bursa
Bursa’da kan donduran olay! Çocuğunun önünde eşini öldürdü
Bursa'da Güzde G., 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Karısına dehşeti yaşatan Zafer G. gözaltına alındı.
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3. Sayfa 2 dk önce
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde bir kişi, eşini oğlu yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü.
- Olay Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde gerçekleşti.
- 40 yaşındaki Zafer G., 36 yaşındaki eşi Güzde G. ile tartışma sonucu eşini defalarca bıçakladı.
- Cinayet, Güzde G.'nin oğlunun yanında yaşandı.
- Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Ağır yaralanan Güzde G. hayatını kaybetti.
- Zafer G. gözaltına alındı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı.
DEFALARCA BIÇAKLADI
İddiaya göre 40 yaşındaki Zafer G., 36 yaşındaki eşi Güzde G. ile tartışmaya başladı. Kısa süre sonra tartışma büyüdü. Zafer G., eşini oğlunun yanında defalarca bıçakladı.
EŞİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti. Kan donduran cinayet sonrasında polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Eşini katleden Zafer G. ise gözaltına alındı. Güzde G.’nin ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, bazı yakınları ise sinir krizi geçirdi.
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