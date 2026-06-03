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Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Küçük Kayaş Mahallesi'nde yolda yürüdüğü esnada bir anda sahipsiz köpek sürüsü tarafından etrafı sarılan yaşlı kadın, olası bir faciadan kıl payı kurtuldu. Kadının zor durumda olduğunu fark eden çevredeki duyarlı vatandaşların müdahale etmesi ve o esnada yoldan geçen bir sürücünün aracını köpeklerin üzerine doğru sürmesiyle yara almadan kurtarılan yaşlı kadının yaşadığı o korku dolu anlar, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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