Sakarya'da GİSAN Genel Müdürü Fatih Baliç, arkadaşına "Toplantıdayım rehin alındım, bomba ihbarı yap" şeklinde bir mesaj gönderdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, gerçeği kısa sürede ortaya çıktı. Şaka amaçlı mesaj attığını söyleyen Baliç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Sakarya'da Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Otokar isimli iş yerinde meydana gelen olayda, GİSAN Genel Müdürü Fatih Baliç (48), arkadaşı B.D.'ye iş yerinde toplantıda olduğunu, rehin alındığını ve Otokar içerisinde bomba ihbarı yapılmasını isteyen bir mesaj gönderdi.

'ŞAKA' AMAÇLI YAZDIĞINI SÖYLEDİ

Mesajı alan B.D.'nin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan inceleme ve kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. F.B.'nin alınan ifadesinde, arkadaşına söz konusu mesajı şaka gayesiyle gönderdiğini ve ihbarın gerçeği yansıtmadığını söylediği öğrenildi.

"Rehin alındım, bomba ihbarı yap" dedi! Genel müdürün mesajı 'şaka' çıktı

İFADE VERECEK

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde de ihbarın asılsız olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken F.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"Rehin alındım, bomba ihbarı yap" dedi! Genel müdürün mesajı 'şaka' çıktı

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