Piyasalar haziran enflasyonunu yüzde 1 civarında bekliyor. Bu rakam ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 18 civarında olması mümkün olacak. Memur ve memur emeklisi için de yüzde 13,5 bandında rakam tahmin edilirken, en düşük işçi emeklisi aylığının 23 bin 500 lira civarında olması gündemde...

Milyonlarca emekli ve memurun gözü bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte hem SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam kesinleşecek hem de memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı netleşecek.

Yılın ilk beş ayında tüketici enflasyonu yüzde 16,60 olarak gerçekleşmişti. Emeklilerin alacağı zam oranını belirleyecek son halka ise haziran ayı enflasyonu olacak.

Zam oranları bugün netleşiyor! Memur ve emeklinin gözü açıklanan rakamlarda

Merkez Bankası ve finans kuruluşlarının gerçekleştirdiği anketlerde haziran ayı enflasyon beklentileri yüzde 0,85 ile yüzde 1,36 bandında. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için zam oranının yüzde 18’e yaklaşması, 20 bin lira olan en düşük SSK ve BAĞ-KUR emeklisi aylığının da yaklaşık 23 bin 500 lira bandına yükselmesi bekleniyor. Ancak bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Yasal düzenleme için de gözler TBMM’de olacak. Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından hazırlanacak düzenlemeyle kök maaşı, belirlenecek yeni taban aylığın altında kalan emeklilerin maaş farkı hazineden karşılanacak.

Zam oranları bugün netleşiyor! Memur ve emeklinin gözü açıklanan rakamlarda

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Engelli ve eski hükümlüler dikkat! Hibe desteği için başvurular başladı

MEMURA EN DÜŞÜK 70 BİN LİRA

Memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam, toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkının birleşmesiyle belirlenecek. Haziran enflasyonunun yüzde 0,85 gelmesi hâlinde memur ve memur emeklilerinin maaş artışının yaklaşık yüzde 13,36, enflasyonun yüzde 1 olması durumunda yüzde 13,53 olacak. Merkez Bankası beklentisi olan yüzde 1,36 senaryosunda ise bu oranın yüzde 13,94 olması bekleniyor. Bu durumda, aile yardımı dâhil 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık 70 bin lira bandına, 27 bin 772 lira seviyesindeki en düşük memur emeklisi aylığı ise yaklaşık 31 bin 500 lira bandına yükselecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası