Uzun yıllardır dağınık bir görüntü sergileyen Türk dünyasının sivil toplum ağı, TÜDSES çatısı altında buluştu. “Bu bir başlangıç. Sürekli gelişeceğiz” diyen Kürşad Zorlu, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin artacağına dikkati çekti.

Türk dünyasındaki sekiz ülkenin sivil toplum kuruluşlarının (STK) tek çatı altında toplanması ve birbirleriyle koordineli hâle getirilmesi hedefiyle meydana getirilen “Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi” (TÜDSES) hayata geçirildi. Dijital platforma, şimdiden 800’ün üzerinde STK dâhil oldu. Böylece Türk dünyasının sivil toplum haritası ilk defa tek merkezde toplanmaya başladı. Proje çerçevesinde Türk Cumhuriyetlerinin sosyal ve kültürel faaliyetlerinin duyurulacağı bir duyuru sistemi de ortaya çıkarıldı.

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının koordinasyonunda, Ahmet Yesevi İş Birliği ve Kalkınma Derneği (AY-DER) ile Köklerden Geleceğe Kültür ve İş Birliği Derneğinin (KÖKDER) iş birliğiyle hayata geçirilen programın lansmanı dün İstanbul’daki bir otelde gerçekleştirildi. Tanıtıma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri İle İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, siyasiler, diplomatlar ve STK temsilcileri katıldı.

ZORLU: BU HENÜZ BAŞLANGIÇ

Programda gazetemize özel açıklamada bulunan Prof. Dr. Kürşad Zorlu, şunları söyledi: Biliyorsunuz Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında devletlerimiz arasında özellikle siyasal anlamda çok ciddi bir ilişki sürdürülüyor. Bu ilişkiler giderek güçleniyor. Ve aslında bu çatı kuruluşun yanı sıra artık halklarımızın da birbirini yakından tanıyacağı ve bu birliği o alanda da güçlendireceğimiz çalışmalara ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için de tabii ki halklarımızı birbirine bağlayan, halk-devlet etkileşimini esas alan aracı kurumlara ihtiyaç var. Bunların da en başında elbette sivil inisiyatif ve sivil toplum kuruluşları gelmektedir. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da ilk kez sivil toplum kuruluşlarımızı bir araya getirdiğimizde bir dağınıklığın olduğu görüşü ortaya çıktı. Ve buradan yola çıkarak sonuç bildirgemize de dijital bir mecrada bir ortak zemin kurup buradan bir başlangıç yapma kararı aldık. Hemen Sayın Cumhurbaşkanı’mıza durumu arz ettik ve onun onayıyla sivil bir inisiyatif olarak uzman arkadaşlarımız çalıştılar ve böyle bir platform doğdu.

KÜLTÜREL MİRAS KORUNUYOR

Bu bir başlangıç, elbette bir son değil. Sürekli gelişeceğiz. Son dönemde ortak alfabe başta olmak üzere iletişim ortaklığımızı sağlamak üzere kültür ve sanat alanında da çok yoğun çalışmalar yürütülüyor. Mesela Maarif Vakfımızın son döneminde okullaşma konusunda çok ciddi atılımları var. Ancak elbette kültürel zeminde bu mirasın korunması için çok boyutlu ve çoklu çalışmalarımızı artırmamız gerekiyor. Biz Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı olarak buna çok büyük bir özen gösteriyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da bu konuda tam bir desteği var. Vatandaşlarımızın özellikle bilmesi lazım; Türkiye Cumhuriyeti, Moğolistan’daki Tonyukuk Yazıtı’nı Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla yeniden restore ederek onu kapalı bir alana taşınıp müze hâline getirilmesine destek veriyor.

5 BİN STK KATILACAK

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan’ın iştirak ettiği platforma, orta vadede 5 bin STK’nın katılması hedefleniyor. Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun katıldığı törenle duyurulan projenin Türk dünyasının diğer ülkelerinde de tanıtılması planlanıyor.

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