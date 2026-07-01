Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki stratejik ortaklığın yeni itici gücü oluyor. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın yeni yol haritası Ankara’da şekillenecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, bugün Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun (OSPG) yedinci toplantısına eş başkanlık edecek. İki bakanın baş başa ve heyetler arası görüşmelerinde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra ticaret, yatırım, savunma sanayii, enerji, ulaştırma ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Bakan Fidan’ın görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin ulaştığı seviyeden duyulan memnuniyeti dile getirmesi, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan üst düzey ziyaretler ve zirvelerin hazırlıklarına ilişkin görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.



Taraflar ayrıca ticaret, ekonomi, yatırım, enerji, ulaştırma, savunma sanayii, eğitim ile insani ve kültürel alanlarda iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirecek. Görüşmelerde Cumhurbaşkanlarının belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için yürütülebilecek çalışmalar da masaya yatırılacak. Türkiye, Kırgızistan’ın en büyük yedinci ticaret ortağı konumunda.

ORTA KORİDOR VE TDT GÜNDEMDE

Toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere çok taraflı platformlardaki iş birliğinin güçlendirilmesi ele alınacak. Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru’nun geliştirilmesi ile bağlantısallığın ve lojistik altyapının güçlendirilmesinin önemi de görüşmelerin önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. İki bakan ayrıca Ukrayna, İran ve Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

STRATEJİK ORTAKLIKTAN KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIĞA

Toplantının sonunda Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Ortak Bildirisi kabul edilecek. Ayrıca iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında 2026-2027 dönemini kapsayan İş Birliği Programı imzalanacak.

Son, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı, 5 Kasım 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un eş başkanlığında Bişkek’te gerçekleştirilmiş, zirvede ilişkiler “stratejik ortaklık” seviyesinden “kapsamlı stratejik ortaklık” düzeyine yükseltilirken; savunma sanayii, ekonomi, tarım, sağlık ve ticaret başta olmak üzere çeşitli alanlarda 19 anlaşma imzalanmıştı.

EĞİTİMDE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki iş birliği eğitim alanında da güçlenerek sürüyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, Türkiye Maarif Vakfı Bişkek Eğitim Kompleksi ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın desteklediği eğitim kurumları faaliyet gösteriyor. 1992 yılından bu yana Türkiye bursları kapsamında 4 bin 676 Kırgızistan vatandaşı öğrenci Türkiye’de eğitim alma hakkı kazanırken, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde 218 Kırgız öğrenciye burs verildi. Ankara-Bişkek hattında ikili düzeyde; Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK), Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG), Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve siyasi istişare mekanizmaları etkin ve düzenli bir şekilde işletiliyor.

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