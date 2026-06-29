Çevrim içi oyunlar, suç örgütlerinin gençler ve çocukları yasa dışı bahis olmak üzere birçok kanunsuz alana çekmek için kullandıkları ‘Truva atı’ gibi çalışıyor. Eğlence diye başlayan süreç, kumar bağımlılığıyla sonuçlanıyor.

Oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlayan yasa dışı bahis çeteleri, özellikle gençleri ve çocukları ağlarına düşürerek onları hem maddi zarara uğratıyor hem de kötü alışkanlara çekiyor. Uzmanlar, çevrimiçi oyunları oynayan çocukların suç örgütleri için bir müşteri olarak görüldüğünü ifade ediyor.

'ÜCRETSİZ OYUN' VAADİ İLE YASA DIŞI BAHSE YÖNLENDİRME

Masum gibi görünen oyunların iç dünyasında bir suç figürü haline gelinebileceğini ifade eden Adli Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, “Oyun oynarken karşılaşılan her bağlantı, hediye vaadi veya para kazanma teklifi masum olmayabilir. Çünkü günümüzde bazı yasa dışı bahis çeteleri, oyun platformlarını yalnızca eğlence alanı olarak değil, yeni bağımlılar kazanabilecekleri ve yasa dışı ağlarını büyütebilecekleri bir dijital av sahası olarak görüyor. Özellikle gençler ve çocuklar, bunun bir bahis ağı olduğunu fark etmeden bu sistemlerin içine çekilebiliyor. Oyun platformlarında bulunan sohbet bölümleri, arkadaş listeleri ve mesajlaşma sistemleri, kullanıcılarla doğrudan iletişim kurulmasına imkân sağlıyor. Bazı durumlarda oyunculara ücretsiz oyun parası, hediye kartı, özel ekipman veya ödül vaat edilerek yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme yapılabiliyor” dedi.

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“EKONOMİK ZARARDA TAZMİNAT YOLU AÇIK”

Hukukçu Sabri Canbolat ise, hesap içerisindeki dijital varlıklar satılmış, aktarılmış veya ekonomik bir zarar doğmuşsa, tazminat sorumluluğu doğurabileceğini belirterek, “Öncelikle olayın bir bilişim suçu olarak değerlendirilmesi gerekir. Mağdur kişinin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerine başvurması mümkün. Burada hesap hareketleri, giriş kayıtları, e-posta bildirimleri ve platform yazışmaları önemli delil niteliği taşır. Bunun yanında mağdurun ilgili oyun veya platform şirketine derhal başvurması gerekir. Çoğu platform, giriş kayıtlarını tuttuğu için hesabın geri alınması konusunda hızlı çözümler sunabiliyor” diye konuştu. Oyun hesaplarına erişimin yanı sıra mobil bankacılığın da kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Canbolat, “Her olay kendi şartları içerisinde değerlendiriliyor. Örneğin, farklı bir şehirden veya alışılmışın dışında yüksek tutarlarda para transferleri yapılmasına rağmen herhangi bir ek güvenlik kontrolü uygulanmamışsa bankanın sorumluluğu gündeme gelebilir. Bankalar sıradan bir hizmet sağlayıcı değil, hukuken güven kurumu olarak kabul edilir. Bu nedenle müşterilerinin hesaplarını korumak konusunda yüksek düzeyde özen yükümlülüğüne sahip. Bankaların güçlü kimlik doğrulama sistemleri kullanması, olağan dışı işlemleri tespit etmesi, şüpheli para transferlerini izleyebilmesi ve gerekli durumlarda müşteriyi uyarması beklenir” ifadelerini kullandı.

Oyunlar çetelerin dijital av sahası! Yasa dışı bahis şebekeleri çevrim içi oyunlarda çocukları kandırıyor

“KİŞİ GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMEMİŞSE AĞIR KUSURLU BULUNABİLİR”

Canbolat şöyle konuştu, “Eğer müşteri internet bankacılığı şifresini, tek kullanımlık doğrulama kodunu veya güvenlik bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmışsa, sahte internet sitelerine kendi rızasıyla girmişse ya da açık güvenlik uyarılarına rağmen gerekli özeni göstermemişse, müşterinin ağır kusuru bulunabilir. Bu durumda bankanın sorumluluğu azalabilir veya tamamen ortadan kalkabilir. Dolayısıyla bu tür dosyalarda hem bankanın güvenlik yükümlülükleri hem de müşterinin davranışları birlikte inceleniyor.”

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