Doğu Asya'nın yüzyıllara uzanan porselen geleneği, çağdaş sanatın farklı disiplinleriyle "Kobalt Rotalar" sergisinde yeniden yorumlanıyor. 12 Temmuz'a kadar Şule Gazioğlu Gallery'de ziyaret edilebilecek sergi, kobalt mavisinin tarih, kültür ve sanat arasında kurduğu güçlü bağı sanatseverlerle buluşturuyor.

14. asırdan 19. yüzyıla uzanan Doğu Asya porselen geleneği, çağdaş sanatın farklı ifade şekilleriyle buluştu ve ortaya dikkat çeken bir sergi çıktı. 12 Temmuz’a kadar Şule Gazioğlu Gallery’de görülebilecek “Kobalt Rotalar” adlı sergi, kobalt mavisinin kültürler ve zamanlar arasında kurduğu görsel ve tarihî bağları ele alıyor. Bu rengin yüzeylerde bıraktığı tarihî izler, çağdaş sanatçıların üretimlerinde yeni manalar kazanıyor.

Sergide yer alan sanatçılar, ortak hafızayı farklı mecralar üzerinden tekrar yorumluyor. Payidar Şeyma Alışır, fotoğraf ve dijital görüntü üretimi aracılığıyla porselen yüzeylerdeki motifl eri insan bedeni ve zihinsel imgelerle buluşturuyor. Setenay Alpsoy ise mimari yapılar ve kent dokularından hareketle geliştirdiği resimlerinde, tekrar eden geometriler ve mekânsal hafıza üzerinden desenlerin çağdaş karşılıklarını sorgulayan bir görsel dil kuruyor.

Küratörlüğünü Feride Çelik’in üstlendiği karma sergide yer alan çukur taslar, tabaklar, kupalar ve çay bardakları; Ming Hanedanlığı’nın klasik formlarından Kangxi ve Qianlong dönemlerinin incelikli işçiliğine, Edo döneminin zarif estetiğine uzanan geniş bir seçki sunuyor.

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