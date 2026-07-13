Resmî Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle tarım ve gıda ürünlerinin ithalat vergileri yeniden belirlendi. Kuru soğanda gümrük vergisi yüzde 5'e indirilirken, ceviz, kurutulmuş tatlı biber ve bazı makarna ürünlerinde yerli üretimi korumaya yönelik vergi artışları yapıldı.

Resmî Gazete'de yayımlanan 11506 ve 11508 sayılı Cumhurbaşkanı kararları ile kuru soğan, ceviz, kurutulmuş tatlı biber, makarna, glikoz ve oligofruktoz gibi birçok üründe vergi oranları yeniden düzenlendi. Tarım ve gıda ürünlerinin ithalatına ilişkin gümrük vergilerinde yapılan kapsamlı değişiklikle, bazı ürünlerde fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla vergi indirimi uygulanırken, bazı ürünlerde ise yerli üreticiyi korumak amacıyla ithalat maliyetleri artırıldı.

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KURU SOĞAN'DA GÜMRÜK VERGİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

İç piyasada arzın artırılması ve fiyatların dengelenmesi hedeflenirken, Bosna-Hersek, Singapur ve Kosova tercihli tarife uygulamaları nedeniyle düzenleme dışında bırakıldı. Karar kapsamında, kuru soğan ithalatında gümrük vergisi 31 Ağustos 2026'ya kadar yüzde 49,5'ten yüzde 5'e indirildi.

Resmi Gazetede yayımlandı! Kuru soğanda gümrük vergisi düşürüldü

KABUKLU CEVİZ TON BAŞINA 451 DOLARDAN 738 DOLARA ÇIKTI

Buna karşılık ceviz ithalatında ek mali yükümlülükler artırıldı. Kabuklu cevizde ton başına ek yükümlülük 451 dolardan 738 dolara, iç cevizde ise 1.099 dolardan 1.772 dolara yükseltildi. Ayrıca kurutulmuş tatlı biberde bazı ülke grupları için gümrük vergisi yüzde 19,5'ten yüzde 41'e çıkarılırken, bazı makarna çeşitlerine de tercihli ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden yapılan ithalatta yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirildi.

Glikoz ve oligofruktoz gibi şeker türevlerinde indirimli vergi uygulamasının kapsamı daraltıldı. Düzenlemeyle ayrıca sağlık amaçlı gıdalar ve enteral beslenme ürünlerinde belirli şartlar altında gümrük vergisi kolaylığı sağlandı.

Vergisi artırılan ürünler için ithalatçılara 30 günlük geçiş süresi tanınırken, kararlar 11 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Resmi Gazetede yayımlandı! Kuru soğanda gümrük vergisi düşürüldü

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