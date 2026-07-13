Altın fiyatlarında son dakika! 13 Temmuz 2026 gram altın fiyatı 6.150 TL ve ons altın fiyatı 4.070 dolardan güne başladı. İlk işlemlerde %-1’in üzerinde düşüş yaşanıyor. Orta Doğu’da artan tansiyonla birlikte petrol, dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri yükselişe geçti. Enflasyon endişeleri nüksederken FED’den faiz artışı tahminleri de %70’i aştı. Getirisi olmayan altın, doların güçlenmesinden olumsuz etkilenerek düşüşe geçti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Küresel piyasalarda geçen hafta %-1,32 değer kaybeden ons altın 4.120 dolardan kapanış yapmıştı. Bugünkü ilk işlemlerde ise ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.070 dolardan fiyatlandı. Onstaki değer kaybı hafta başlarken %-1’in de üzerinde gerçekleşti.

Spot piyasada işlem gören 13 Temmuz 2026 gram altın fiyatı 6.150 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı cuma işlemlerini 6.222 TL’den tamamlamıştı.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında;

-Hafta sonunda Orta Doğu’da tansiyonun yükselmesi ile petrol fiyatları 80 dolara doğru hareketlendi.

-Brent fiyatında %5’e yaklaşan primin ardından “yüksek enflasyon-yüksek faiz” endişeleri nüksetti.

-Dolar endeksi 101,00’i aştı, ABD 2 yıllık tahvil faizi %4,23’e kadar yükseldi.

-Altın, enflasyonist baskılardan ve doların güçlenmesinden olumsuz etkilenerek düşüşe geçti.

DİKKAT ÇEKEN FED TAHMİNİ

Bu arada son gelişmelerin ardından “FED’den eylül ayında faiz artışı beklentisinde” de dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor. CME FEDWatch anketine bu sabah yansıyan verilere göre;

-‘Faiz sabit kalır’ tahmini %27,9

-‘25 baz puanlık artış olur’ tahmini % %51,9

-‘50 baz puanlık artış olur’ tahmini ise %20,2 oranla fiyatlanıyor.

Rakamlar, faiz artışı beklentisinin yüzde 70’in de üzerinde fiyatlanmaya başlandığını gösterdi. Bu görünüm, son haftaların en yüksek seviyelerine işaret etti.

Faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın maliyeti artınca, sarı metal üzerindeki baskılar arttı.

ALTINDA BEKLENTİLER

Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelere ve petrol fiyatlarının seyrine ek olarak yarın ABD’de açıklanacak haziran TÜFE verisinin de kritik olduğunu aktaran analistler, “Mayısta 4,2’ye yükselen yıllık TÜFE’nin bir miktar gerilemesi söz konusu olabilir. Ancak son gelişmeler, bu gerilemenin geçici olabileceği izlenimini de artırabilir. Yüksek enflasyon, daha şahin FED’ beklentisini artırarak kıymetli metaller üzerinde baskı unsuru oluyor.” değerlendirmesinde bulunuyor.

ONSTA KRİTİK SEVİYELER

Ons altında 4.024-3.942 dolar bandının önemli bir destek bölgesi olarak öne çıktığını aktaran analistler, “Bu bölgenin aşağı kırılması durumunda 3.885 dolara varabilecek düşüşler söz konusu olabilir. 4.200 dolar ise kısa vadeli direnç olarak öne çıkıyor.” uyarılarında bulunuyor.

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