Ford Motor Company ve Geely Automobile Holdings, Ford’un İspanya’daki Valencia üretim merkezinde ortak üretim anlaşması imzaladı.

Söz konusu birliktelik çerçevesinde iki şirketi üretim ve teknoloji birikimini bir araya getirilerek Ford ve Geely markalı binek araçlar üretecek. Konuyla ilgili açıklamasında Valencia tesislerinin yaklaşık 50 yıldır Ford tarihinin en sevilen modellerine ev sahipliği yaptığını dile getiren Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick “Üretim gücümüzü Geely Auto gibi önemli bir iş ortağıyla esnek ve maliyet açısından rekabetçi bir yapıya taşıyoruz. Birlikte sektörün yeni maliyet standardında rekabet edebilir modeller üreteceğiz” dedi. Planlamaya göre Valencia fabrikasında öncelikle elektrikli iki SUV modeli üretilecek. Ortaklık kapsamında ilk Geely markalı modeller ise 2028’de üretim hattından inecek.

Otomotivde dev iş birliği: Çinli Geely, Ford’la anlaştı! İspanya’da Avrupalı SUV üretecekler

LÜKSÜN GÜNCELLENEN HÂLİ YENİ S-SERİSİ TÜRKİYE’DE

Dünyanın en çok satan lüks sedanı Mercedes-Benz S-Serisi ve lüksün zirvesini temsil eden Mercedes-Maybach S-Serisi, tarihlerinin en kapsamlı güncellemeleriyle Türkiye’de satışa sunuldu. Otomobilin keşfi nin 140. yılına özel bir saygı duruşu niteliği taşıyan yeni modeller; MB.OS işletim sistemi, dördüncü nesil MBUX teknolojisi ve 600 metre menzilli ULTRA RANGE uzun far gibi devrimsel özelliklerle donatıldı. Hem performans hem de ‘mobil ofi s’ konforunu bir arada sunan yeni seri, lüks segmentteki standartları âdeta yeniden belirliyor.

Otomotivde dev iş birliği: Çinli Geely, Ford’la anlaştı! İspanya’da Avrupalı SUV üretecekler

AVRUPA’DA DİKKAT ÇEKEN BÜYÜME

2026 yılının ilk yarısında küresel satışlarını yüzde 9,1 artıran Skoda, Avrupa’nın en çok tercih edilen ikinci otomobil markası olarak dikkatleri üzerine çekti. Markanın bu güçlü büyümesine paralel olarak finansal performansı da yükselişe geçti; cirosu 16 milyar avroya ulaşırken faaliyet kârı 1,4 milyar avro olarak gerçekleşti ve nakit akışını yüzde 14,3 arttı. Öte yandan yılın ilk altı ayında markanın elektrikli dönüşüm stratejisi tarihî bir ivme kazandı. Tam elektrikli araç teslimatları yüzde 48,3 gibi yüksek bir oranda artarak 108 bin 200 adetle marka tarihinin zirvesine ulaştı. Model bazında ise Octavia 96 bin 500 adetle markanın en çok tercih edilen modeli olmayı sürdürürken, onu 74 bin 600 adetle Kodiaq, 65 bin 400 adetle Kamiq ve 61 bin 900 adetle Fabia takip etti.

Otomotivde dev iş birliği: Çinli Geely, Ford’la anlaştı! İspanya’da Avrupalı SUV üretecekler

YENİ KONSEPT MODELE RED DOT TASARIM ÖDÜLÜ

Kia, Milano Tasarım Haftası’nda tanıttığı ve “Zıtlıkların Birleşimi” felsefesiyle şekillendirdiği Vision Meta Turismo konseptiyle Red Dot Tasarım Ödülü’ne layık görüldü. Elektrikli Grand Tourer anlayışını dijital bir geleceğe taşıyan bu konsept; yüksek performansı, yapay zekâ destekli etkileşimi ve insan odaklı kabin deneyimini bir arada sunuyor. Dış tasarımındaki yalın ve güçlü duruşu tamamen dijital bir iç mekânla tamamlayan araç hem sürücü hem de yolcular için kişiselleştirilmiş farklı deneyim alanları kurguluyor. Geleneksel kabin anlayışını modüler arayüzler ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle dönüştüren Vision Meta Turismo, performans odaklı “Speedster”, trafi k sürüşü “Dreamer” ve aracı interaktif bir eğlence alanına çeviren “Gamer” modları ile dikkat çekiyor.

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