Taş ocağında çalışan 40 yaşındaki Furkan Aldemir, taş kırma makinesine kolunu kaptırarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korkunç olay Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi'ndeki bir taş ocağında meydana geldi.

KOLUNU MAKİNEYE KAPTIRDI

Ocaktan çalışan işçilerden 40 yaşındaki Furkan Aldemir, taş kırma makinesine kolunu kaptırdı. Diğer işçiler durumu hemen yetkililere haber verdi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aldemir, Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aldemir, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

