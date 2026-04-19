Anadolu Ajansı
Aydın'da feci iş kazası! Kolunu kaptıran işçi canından oldu
Taş ocağında çalışan 40 yaşındaki Furkan Aldemir, taş kırma makinesine kolunu kaptırarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2 dk önce
Aydın'ın Köşk ilçesindeki bir taş ocağında çalışan bir işçi, taş kırma makinesine kolunu kaptırarak hayatını kaybetti.
- Olay Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi'ndeki bir taş ocağında meydana geldi.
- 40 yaşındaki işçi Furkan Aldemir, taş kırma makinesine kolunu kaptırdı.
- Diğer işçiler durumu yetkililere bildirdi.
- Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.
- Furkan Aldemir, Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Aldemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Korkunç olay Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi'ndeki bir taş ocağında meydana geldi.
KOLUNU MAKİNEYE KAPTIRDI
Ocaktan çalışan işçilerden 40 yaşındaki Furkan Aldemir, taş kırma makinesine kolunu kaptırdı. Diğer işçiler durumu hemen yetkililere haber verdi.
ÖNERİLEN HABERLER
Emekliliğine 1 ay kalmıştı! Madende elektrik akımına kapılan işçiden acı haber
KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aldemir, Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aldemir, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
