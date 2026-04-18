Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde hayata geçirilen “kırmızı yol” projesi, yüksek teknolojili sistemlere ihtiyaç duymadan, hem görsel hem de fiziksel uyarılarla sürücülerin hızını düşürerek yabani hayvanların ölümlerini azaltmayı hedefliyor.

Hindistan Ulusal Karayolları Otoritesi (NHAI), Madhya Pradesh eyaletindeki Veerangana Durgavati Kaplan Koruma Alanı'ndan geçen NH-45 karayolu üzerinde ezber bozan bir uygulamaya imza attı.

2 KİLOMETRELİK ALAN KIRMIZI TABAKAYLA KAPLANDI

Yolun 2 kilometrelik bir bölümü, 5 milimetre kalınlığında parlak kırmızı termoplastik bir tabakayla kaplandı. Bu proje, Hindistan'da yaban hayatını korumak amacıyla sürücü algısını değiştirmeye yönelik ilk pilot uygulama olma özelliğini taşıyor.

KIRMIZI YOL NE İŞE YARIYOR?

Kırmızı rengin sadece görsel bir uyarı olduğu düşünülse de, yüzeydeki hafif kabartmalı yapının özellikleri çok daha fazlasını içeriyor.

Indian Defence Review'in haberine göre, kırmızı renk, sürücülerde doğal bir tehlike ve dikkat algısı oluşturarak, kameralara gerek kalmadan hızın düşürülmesini sağlıyor. 5 mm kalınlığındaki tabaka, lastiklerin altından geçerken hafif bir titreşim oluşturarak, sürücülerde yavaşlama eğilimi olmasını sağlıyor.

Proje sadece yolla sınırlı değil, yolun altına yerleştirilen 25 adet özel hayvan alt geçidi ve yol kenarındaki tel örgüler, hayvanları asfalta çıkmak yerine bu güvenli tünellere yönlendiriyor. Araştırmalar, yaban hayatı çitlerinin uygun geçiş noktalarıyla birleştiğinde kazaları %83 oranında azalttığını gösteriyor.

Aralık 2025 verilerine göre, Dubai’deki benzer uygulamalardan ilham alan bu tasarım, hem gürültü kirliliğini minimize ediyor hem de ekolojik ayak izini düşük tutuyor.

ÜLKE GENELİNDE YAYILMASI PLANLANIYOR

NHAI, bu pilot projenin başarısına göre "kırmızı yol" modelini ülkenin diğer hassas orman bölgelerine de yaymayı planlıyor. Bu girişim, büyüyen ulaşım ağları ile doğal hayat alanlarının korunması arasında kritik bir denge kurmayı hedefliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası