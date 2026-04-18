Çin’de yaşayan 46 yaşındaki bir adam, yanlışlıkla yuttuğu metal yemek çubuğunu tam sekiz yıl boyunca boğazında taşıdı. Geçtiğimiz günlerde yutkunma güçlüğü ve şiddetli ağrı yaşamaya başlayınca doktora başvuran adam, başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Akıllara durgunluk veren olay, Çin’in Liaoning eyaletinde yaşandı. 2018 yılında bir akşam yemeği sırasında metal bir yemek çubuğu yutan 46 yaşındaki Wang, tam sekiz yıl boyunca boğazında yaklaşık 13 santimetrelik yabancı bir cisimle yaşadı.

South China Morning Post'un haberine göre, alkolik olarak tanımlanan Bay Wang, 2018'de metal çubuğu yuttuktan hemen sonra hastaneye başvurmuştu. Ancak o dönemde doktorların boynuna cerrahi müdahale yapması gerektiğini öğrenince, operasyonu reddederek hastaneden ayrılmıştı.

Kaynak: CTS News/YouTube

DOKTORLAR BİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Sekiz yıl boyunca süregelen rahatsızlığa rağmen durumu idare eden Wang, son haftalarda yutkunma güçlüğü ve şiddetli ağrı yaşamaya başlayınca tekrar doktora başvurdu ve başarılı bir ameliyatla kurtarıldı. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Huang Weipeng, hastanın durumunu ilk duyduğunda olayın yeni gerçekleştiğini sandığını ancak metal çubuğun sekiz yıldır orada olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Kaynak: CTS News/YouTube

Cerrahlar, Wang’ın yıllar önce korktuğu geniş çaplı boyun kesisi yerine, ağız yoluyla gerçekleştirilen minimal invaziv bir yöntem kullanarak metal çubuğu çıkarmayı başardılar. Hastane raporunda, metal cismin bunca zamandır orada olmasına rağmen hastanın ses tellerine ve çevredeki mukoza zarına zarar vermediği, hayati fonksiyonlarının normal kaldığı belirtildi. Ameliyatın ardından birkaç gün içinde taburcu edilen Wang’ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

