ABD'de 5 yaşındaki kızını aç ve susuz bir şekilde ölüme terk eden, 3 yaşındaki oğlunu ise kafese kapatan baba Robert Buskey Jr., çıkarıldığı mahkemece 27 yıl ila ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bilgisayar oyunu oynamak için çocuklarını eve hapseden babanın, aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Schenectady şehrinde yaşanan olay, 14 Nisan 2024 tarihinde yetkililerin ihbar üzerine Robert Buskey Jr.’ın evine gitmesiyle gün yüzüne çıktı. Eve giren polis ekipleri, yatak odasında kilitli tutulan, aşırı derecede zayıflamış bir halde tepkisiz halde yatan 5 yaşındaki Charlotte’un cansız bedeniyle karşılaştı.

Böyle baba olmaz olsun! Bir çocuğunu odaya, diğerini kafese kapattı: Nedeni ise kan dondurdu

OĞLUNU KAFESTE TUTUYORMUŞ

Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturmada babanın, Charlotte’un odasına dışarıdan bir kilit taktığı, küçük kızın kaçma çabalarını engellemek için kilidi bantla güçlendirdiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde evde bir yatağı olmadığı tespit edilen talihsiz çocuğun yerde yattığı, 3 yaşındaki kardeşinin ise salondaki bir kafeste kapalı tutulduğu ortaya çıktı.

ÇOCUKLARIN KANLARINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan otopsi sonucunda 5 yaşındaki çocuğun vücudunun tamamen besinsiz kaldığı ve susuzluktan gözlerinin kafatasının içine çöktüğü belirlendi. Ayrıca her iki çocuğun kanında da uyuşturucu tespit edildi.

RAHATÇA OYNAMAK İÇİN YAPMIŞ

Schenectady Bölge Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, çocukların aylarca süren sistematik bir ihmale maruz kaldığını kanıtladı. Babanın evde yiyecek bulunmasına rağmen rahatça oyun oynamak için çocukları ölüme terk ettiği anlaşıldı. Mahkemede ikinci derece cinayet suçuyla yargılanan adama 27 yıl ila ömür boyu hapis cezası verildi.

