ABD savaş gemilerinde yiyecek sıkıntısı olduğuna ilişkin iddiaların ardından, askerlerin boş yemek tepsileriyle paylaştığı fotoğraflar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bölgedeki lojistik aksaklıklar ve posta hizmetlerinin durmasıyla büyüyen krize karşı Pentagon ve Savunma Bakanlığı’ndan yalanlama geldi.

Orta Doğu’da konuşlu bulunan USS Tripoli ve USS Abraham Lincoln isimli dev savaş gemilerinde görev yapan Amerikan askerlerinin, yetersiz beslenme ve gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

YEMEK TEPSİLERİ BOŞ KALDI

USA Today’in haberine göre, askerlerin ailelerine gönderdiği fotoğraflarda yemek tepsilerinin büyük kısmının boş olduğu, porsiyonların ise bir kaşık kıyma ve tek bir lavaştan ibaret kaldığı görüldü.

Asker aileleri, aldıkları haberlerin ardından hızlıca harekete geçerek kendi imkanlarıyla gemilere yiyecek ve hijyen malzemesi göndermeye çalıştı. Ancak ailelerin bu çabası, ABD Posta Servisi'nin (USPS) çatışmalar ve hava sahası kısıtlamaları nedeniyle gönderimleri askıya almasıyla büyük bir engel ile karşılaştı.

“DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDUSUNUN ASKERLERİ AÇ BIRAKILMAMALI”

Taze gıdaya erişimin kesildiği ve mevcut stokların hızla tükendiği belirtilirken, asker yakınları "Dünyanın en güçlü ordusunun askerlerini aç bırakmaması gerektiğini" vurgulayarak duruma tepki gösterdi.

İRAN ELÇİLİĞİ ALAYA ALDI

Olayın ardından Sierra Leone'deki İran Büyükelçiliği’nin bu görüntüleri "İsrail'in piyadeleri aç kalıyor" diyerek alaya alması, tartışmanın uluslararası bir boyuta taşınmasına neden oldu.

ABD’DEN JET YALANLAMA

Artan baskılar üzerine açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ortaya çıkan görüntüleri "sahte haber" olarak nitelendirerek, gemilerde en az 30 gün daha yetecek stok bulunduğunu ve personelin en iyi koşullarda hizmet aldığını savundu. Donanma yetkilileri de gıda eksikliği iddialarını reddederken, askıya alınan posta hizmetlerinin yeniden başlatıldığı ve lojistik sorunların çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

