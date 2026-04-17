İhlas Haber Ajansı
Emekliliğine 1 ay kalmıştı! Madende elektrik akımına kapılan işçiden acı haber
Zonguldak'ta özel bir maden ocağında 42 yaşındaki işçi Suat Kulakçı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kulakçı'nın emekliliğine 1 ay kaldığı ortaya çıktı.
2 dk önce
Zonguldak'ın Asma Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında çalışan Suat Kulakçı (42), elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Meydana gelen kazanın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kulakçı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hemen Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen talihsiz işçinin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
EMEKLİLİĞİNE 1 AY KALMIŞ
Kulakçı'nın emeklilik işlemlerine hazırlandığı ve yaklaşık 1 ay sonra emekli olacağı bilgisine ulaşıldı.
