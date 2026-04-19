Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 19 Nisan Pazar akşamı yayınlanan programında sorulan "'Su uyur, düşman uyumaz' atasözündeki, 'su' kelimesinin köken anlamı nedir?" sorusu gündeme oturdu. İşte kadın yarışmacıya ter döktüren 300 bin TL değerindeki sorunun cevabı...

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yine dikkat çeken soruları ile izleyiciyi ekran başına bağladı. Son bölümünde, 300 bin lira değerindeki genel kültür sorusu yarışmacı kadar ekran başındakilere de düşündürdü.

Yarışmacıya "Su uyur, düşman uyumaz" atasözündeki, "su" kelimesinin köken anlamı nedir? diye soruldu.

A: Dost

B: Asker

C: Su

D: Düşman

CEVAP TARTIŞMA KONUSU OLDU

Yarışmacı bir müddet düşündü ilk aklına gelen şık ise A: Dost oldu. Sonrasında kendinden emin olamadığı için çekilmek istedi ve yarışmadan 200 bin TL ile ayrıldı. Sorunun cevabı ise sosyal medyada tartışma konusu oldu. Doğru cevap C şıkkı olan 'su'ydu.

İnternet aramalarında ise cevabın asker olarak çıkması dikkat çekti. Şu şekilde;

"Su uyur düşman uyumaz" atasözünün doğrusu "Sü uyur, düşman uyumaz" şeklindedir. Eski Türkçe'de "Su" kelimesi asker veya ordu anlamına gelir. Bu söz, "Asker (ordu) dinlense bile düşman her zaman fırsat kolladığı için tetikte olunmalıdır" mesajını taşır.

Çoğu sosyal medya kullanıcısı da cevabın B şıkkı olan Asker olduğunu savundu.

