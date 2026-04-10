ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının son bölümünde, 100 bin lira değerindeki dil bilgisi sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan yarışmacı, doğru cevaba ulaşmak için son joker hakkını kullanmak zorunda kaldı.

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”de 100 bin liralık dil bilgisi sorusu, Türk Dili ve Edebiyatı mezunu yarışmacıyı zorladı. Doğru cevap ise son anda kullanılan jokerle geldi.

Edebiyat mezunu yarışmacıyı zorlayan anlar! Dil bilgisi sorusunda son jokerini kullandı

100 BİN TL’LİK SORU

Programın sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca’nın yönelttiği, “Türkçede bir sayının tam sayı kısmından sonra ondalık kısmı yazılırken araya hangi işaret koyulur?” sorusu, hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyicilerde merak uyandırdı. Şıklar arasında A: Nokta, B: Virgül, C: İki nokta ve D: Noktalı virgül seçenekleri yer aldı.

Edebiyat mezunu yarışmacıyı zorlayan anlar! Dil bilgisi sorusunda son jokerini kullandı

SON JOKERİNİ KULLANDI

Alanında eğitim almış olmasına rağmen soruda tereddüt yaşayan yarışmacı, risk almamak adına son jokeri olan çift cevap hakkını kullandı. Bu tercih, yarışmanın heyecanını artırırken, stüdyodaki gerilimi de yükseltti.

Edebiyat mezunu yarışmacıyı zorlayan anlar! Dil bilgisi sorusunda son jokerini kullandı

DOĞRU BİLDİ

Yarışmacı, çift cevap jokeri kapsamında ilk tercih olarak “virgül” cevabını verdi. Yapılan değerlendirme sonucunda bu cevabın doğru olduğu açıklandı. Böylece yarışmacı, kritik eşik olarak görülen 100 bin liralık soruyu başarıyla geçmiş oldu.

Edebiyat mezunu yarışmacıyı zorlayan anlar! Dil bilgisi sorusunda son jokerini kullandı

