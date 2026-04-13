500 bin TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı herkesi şaşırttı. Joker hakkı olmasına rağmen yarışmadan çekilen yarışması 300 bin TL ödül aldı. İşte herkesin konuştuğu 500 bin TL değerindeki o soru…

Uzun yıllardır ATV ekranlarında devam eden bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ferat Buran isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını rahatlıkla geçerek ikinci baraj sorularına kadar ulaştı.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran 500 bin TL’lik soru! Görür görmez çekildi, jokerini bile kullanmadı

500 BİN TL'LİK SORUYU AÇTIRDI

Buran’ın 500 bin TL'lik soruyu görmeye de hak kazanması hem ekran başındaki izleyiciye hem de stüdyodakilere heyecan dolu anlar yaşattı.

“KAJUNUN DİĞER ADI NEDİR?”

Fenomen yarışmada 500 bin TL değerindeki soru “Antep fıstığıgillerden, yapraklarını dökmeyen, tropikal bir meyve ağacı olan kajunun diğer adı hangisidir?" oldu.

JOKERİNİ KULLANMADI

500 bin TL’lik soruyu ekranda göre Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı, geriye kalan seyirci jokeri hakkını kullanmak istemedi.

Sorunun doğru cevabını bilmediğini belirten Buran, yarışmadan çekilmek istediğini açıkladı. Buran’ın çekilme isteği Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Oktay Kaynarca’yı da şoke etti. Kaynarca "Jokeri keşke kullansaydınız ne kaybederdiniz ki?" dedi. Buran, 300 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

ÖNCEKİ YARIŞMACI DA ÇEKİLMİŞTİ

Daha önce de Kim Milyoner Olmak İster'de Recep Tayyip Temiz isimli yarışmacı, 500 bin TL'lik soruyu açtırmıştı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Temiz’e "17. yüzyılın sonunda Panama'yı sömürgeleştirmeye çalışıp başarısız olan ve bu süreçte yıllık gelirinin yaklaşık yarısını kaybederek finansal olarak iflas eden hangisidir?" sorusu çıkmıştı. Yarışmadan çekilen Temiz, 300 bin TL almıştı.

