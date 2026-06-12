Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerine göre, Nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 695 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 319 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6.819 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni açıkladı. Nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 695 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 319 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.

YILLIKLANDIRILMIŞ VERİ

Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık, Eylül 2025 döneminden itibaren ilk defa düşüş göstererek Nisan ayında yaklaşık 37 milyar dolara geriledi. Ayrıca, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 74,8 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,8 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 23,8 milyar dolar ve 1,2 milyar dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler, Nisan ayında 3 milyar 670 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 685 milyon dolar ve 2 milyar 882 milyon dolar oldu.

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FİNANS HESABI

2026 yılı Nisan ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,9 milyar dolar, net portföy yatırımları 11,7 milyar dolar, krediler 48,2 milyar dolar ve ticari krediler 0,7 milyar dolar katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 12,6 milyar doları negatif yönlü etki etmiştir. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 15,5 milyar dolar oldu.

Nisan ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 447 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 87 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 640 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 187 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 164 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları Nisan ayında 4 milyar 53 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 4 milyar 267 milyon dolar ve DİBS piyasasında 382 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 492 milyon dolar ve 2 milyar 91 milyon dolar net alış, diğer sektör ihraçlarında ise 111 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

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REZERVLER 12 MİLYAR DOLAR ARTTI

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 445 milyon dolar, 172 milyon dolar ve 3 milyar 345 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 2 milyar 245 milyon dolar ve 1 milyar 790 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 4 milyar 35 milyon dolar net artış kaydetti. Resmi rezervlerde Nisan ayında 12 milyar 19 milyon dolar net artış oldu.

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