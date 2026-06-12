Memur ve emekli temmuz zammını heyecanla bekliyor. Milyonların zammı haziran enflasyonunun açıklanmasıyla netlik kazanacak. Memur ve emekli zammı için geri sayım sürerken, Merkez Bankası'ndan konuyla ilgili kritik bir ipucu geldi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR? Memur ve emekli zammı için enflasyon hayati öneme sahip. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden aldıkları yüzde 7'lik zamma eklenecek enflasyon farkına göre zam alacak.

5 AYLIK ENFLASYON %16,6 Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon %16,6 olmuştu. Ay ay enflasyon rakamları ise şu şekilde. Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Nisan: % 4,18

Mayıs: %1,71

MEMUR VE EMEKLİNİN GARANTİLEDİĞİ ZAM 5 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklileri %12,4 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise %16,6 oranında zammı garantiledi.

GÖZLER HAZİRAN ENFLASYONUNDA Milyonların maaş zammının kesinleşmesi için haziran ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. 3 Temmuz günü açıklanacak rakamlar öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MERKEZ BANKASI ANKETİ YAYIMLANDI Merkez Bankası 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Ankette haziran ayına ilişkin beklenti de yer aldı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK İPUCU Ankette katılımcıların haziran ayı enflasyon beklentisi %1,36 oldu. Bu rakam memur ve emekli zammı için kritik bir ipucu verdi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Haziran ayı enflasyonunun %1,36 gelmesi durumunda, 6 aylık enflasyon %18,19 olacak. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin temmuz zammı %18,19 olacak. Memur zammı ise %13,93 olarak gerçekleşecek.

EN DÜŞÜK MAAŞ KAÇ LİRA OLACAK? %18,19'lık zamma göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşı 20 bin liradan 23 bin 638 liraya yükselecek. En düşük memur maaşı ise %13,93'lük zamla 70 bin 511 liraya çıkacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası