ABD ve İran arasında anlaşmanın yakın olduğuna dair haberlerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde -3 gerileyerek 86,50 dolara çekildi. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi gün ortasında yüzde 2,5’in üzerinde primle 14 bin barajını aştı. Bankacılık endeksinde ise günlük yükseliş %7’yi geçti. Analistler, endekste 50 günlük ortalamaya işaret eden 13.902’nin üzerinde yaşanacak bir kapanış halinde, borsada alım iştahının artacağını ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi -Piyasalarda haftanın son işlem günü, Orta Doğu’da artan iyimserliğin desteği ile başladı. ABD ve İran arasında anlaşmanın yakın olduğuna dair haberler, petrol fiyatlarını düşürdü. Gün ortasında Brent petrolün varil fiyatı yüzde -3 gerileyerek 86,50 dolara çekildi.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi de öğle saatlerinde yüzde 2,5’in üzerinde primle 14 bin barajını aştı. Bankacılık endeksinde günlük yükseliş %7’yi aşarken, Holding endeksinde prim %2’yi geçti.

YUKARI KIRILIM GERÇEKLEŞTİ

Trive Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Bankacılık endeksi son dönemde bariz bir hal alan sıkışmasını bugün şiddetli bir şekilde yukarı yönde bozuyor. Ana gerekçe ise İran'ın ABD ile anlaştığına yönelik haberler… Bu haberler İran Merkezli Merh Haber Ajansı'na dayandırılıyor. Dolayısıyla dün Trump'ın anlaşmaya varıldığına yönelik ifadelerinin İran tarafında da karşılık bulduğu görülüyor. Tabii İran cephesinden gelecek resmî açıklamalar çok daha önemli olacaktır” denildi.

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YÖN ARTIK YUKARI MI?

Bu pozitif gelişmeler eşliğinde bankacılık endeksinde %7'yi bulan yukarı fiyatlamaların yaşandığına dikkat çeken Trive Yatırm “Son dönemde görülen bariz sıkışma fiyatlamasının bugünkü hareket ile yukarı yönde sonlandığını görmekteyiz. Temel dinamiklerin desteklemeye devam ettiği bir senaryoda bankacılık endeksinde yönün artık yukarı olduğunu yorumlayacağız” ifadelerine yer verildi.

İRAN’DAN GELECEK AÇIKLAMALAR…

Haber akışını yakından takip etmenin önemine de değinilen analizde “Özellikle İran'ın ABD ile kesin anlaşmaya vardığına yönelik resmi kaynaklarından gelecek açıklamalar oldukça kritik. Daha öncesinde de Trump'ın olumlu açıklamaları, ABD medyasında anlaşmanın sağlandığı ifadelerini çok sık görmüştük. Yalnız İran cephesinden tam zıt ifadeler gelmişti” detayına dikkat çekildi.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de 13.902 seviyesinden geçen 50 günlük ortalamanın üzerindeki bir kapanışın önemli olduğu ifade edilerek, “Bu ihtimal, alım iştahını güçlendirecektir. Bu direncin geçilmesiyle beraber ilk etapta 14.212, sonrasında da 14.532 dirençleri hedeflenebilir. Kısa vadede ilk destek noktası olarak ise 13.600'ü takip etmeye devam edeceğiz” denildi.

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