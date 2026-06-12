Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayındaki en düşük emekli aylığı artış tartışmalarında topu TBMM’ye attı. “Meclis karar alırsa uygularız” diyen Şimşek, EYT’nin bütçeye toplam maliyetinin ise 1,8 trilyon liraya ulaştığını açıkladı.

YÜCEL KAYAOĞLU- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti milletvekilleriyle başlattığı istişare toplantılarının ilkini Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi vekilleriyle gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre; toplantıya katılan milletvekillerinin neredeyse tamamı, emekli maaşları ile asgari ücretin artırılması yönündeki talepleri gündeme getirdi.

Bakan Şimşek, emekli maaşlarında yıllar içindeki değişime dikkati çekerek, “2002’de en düşük emekli aylığı 40 dolardı, bugün 400 dolar civarında. Asgari ücrette de benzer bir durum söz konusu. Ama sonuçta emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme gündeme gelir ve Meclis karar alırsa, biz uygularız. Biz ne yapıyorsak, Meclis’in aldığı kararlara göre yapıyoruz” dedi.

EYT’nin maliyetinin de yüksek olduğunu ifade eden Şimşek, EYT’nin bütçe üzerindeki yükünün 1,8 trilyon liraya çıktığını söyledi.

Bakan Şimşek emekli maaşları için Meclis'i işaret etti: Karar alınırsa uygularız

SANAYİCİYE DESTEK MÜJDESİ

Toplantıda yüksek faiz oranları ve finansmana erişim zorlukları da milletvekilleri tarafından dile getirildi. Yüksek faitz eleştirilere cevap veren Bakan Şimşek, üretici kesime yönelik desteklerin kesintisiz süreceği mesajını verdi.

Sanayiciye, ihracatçıya ve çiftçilere hâlihazırda finansman desteği sağlandığını vurgulayan Şimşek, bu desteklerin artarak devam edeceğini ve yakında sektörel bazlı yeni destek paketlerinin devreye alınacağını duyurdu. Ekonominin en önemli gündem maddesi olan enflasyona da değinen Şimşek, düşüş trendinin devam edeceğini ancak küresel savaşların etkisiyle bu sürecin beklenenden daha yavaş ilerlediğini kaydetti.

Bakan Şimşek emekli maaşları için Meclis'i işaret etti: Karar alınırsa uygularız

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Enflasyonu yukarı çeken temel kalemlerin kira, ulaşım ve gıda olduğunu belirten Bakan Şimşek, özellikle kira krizini çözmek için konut arzını artırmaya odaklandıklarını söyledi. Deprem bölgesindeki konutların teslim edilmeye başlamasıyla fiyatlarda gözle görülür bir gerileme yaşandığına dikkati çeken Şimşek, “Önümüzdeki iki yıl içinde 750 bin konutun devreye girmesiyle kira enflasyonu sorunu büyük oranda çözüme kavuşacak” diye konuştu.

32 DAİRESİ OLUP HİÇ VERGİ VERMEYEN VAR

Milletvekillerinin vergi denetimleri ile ilgili gelen şikâyetleri hatırlatması üzerine Şimşek, “Adam 500 bin dolara araba alıyor, ama vergi dairesine uğramıyor. Bunun peşine düşmek zorundayız. 32 dairesi var, bakıyorsunuz hiç vergi vermemiş. Biz bu denetimlerle, 3,5 milyon olan beyannamene sayısını 5 milyona çıkardık ama bunun daha da artması lazım. Biz az kazanandan değil çok kazanandan çok vergi alıyoruz. Denetimlerde de aynı şekilde, kamuoyunda yanlış bir algı var. Sanki sürekli küçük esnafı denetliyoruz gibi. Hâlbuki biz en az denetimi küçük işletmelere yapıyoruz. Yaptığımız denetimlerin sadece 0,7’si küçük işletmelere yönelik, büyüklere yapılan denetim oranı ise yüzde 27,7” diye konuştu.

Bakan Şimşek emekli maaşları için Meclis'i işaret etti: Karar alınırsa uygularız

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GAZ VE ELEKTRİK DESTEĞİNDE YENİ DÜZENLEME ŞART

Bakan Şimşek, doğalgaz ve elektrikteki devlet desteği uygulamasındaki sistemin değiştirilmesi gerektiğini de belirterek, “Faturaları yüzde 60 oranında sübvanse ediyoruz. Yani 100 liralık faturanın 60 lirasını biz karşılıyoruz. Bunun da değişmesi lazım, maddi durumu iyi olanlarla da iyi olmayanların ayrılması lazım. Maddi durumu iyi olmayanlara daha fazla destek de olabiliriz. Ama herkese aynı oranda destek olmamalı. Bu konuda yasal düzenleme yapılmalı” görüşünü dile getirdi.

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