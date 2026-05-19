Okul gezisine giden öğrencilerin yarısı hastanelik oldu! Acil servis doldu, taştı...
- Yaklaşık 40 kişilik öğrenci grubundan 20'ye yakını rahatsızlandı.
- Öğrenciler dönüş yolunda Bursa'da İskender yemek için mola verdi.
- Rahatsızlanan öğrenciler en yakın sağlık kuruluşu olan Haymana Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.
- Hastanede öğrencilere ilk müdahale yapıldı.
- Yaşanan rahatsızlığın gıda kaynaklı olabileceği değerlendirildi.
- Sağlık ekipleri ilk incelemelerinde zehirlenme şüphesi üzerinde durdu.
- Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Mersin’den gezi turuna çıkan yaklaşık 40 kişilik öğrenci grubunda bulunan 20’ye yakın öğrenci, dönüş yolunda mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.
BURSA'DA İSKENDER YEDİLER
Öğrenciler, gezi dönüşünde Bursa’da İskender yemek için mola verdi. Yolculuğun devamında bazı öğrencilerin rahatsızlanması üzerine öğretmenler ve organizasyon ekibi, en yakın sağlık kuruluşu olan Haymana Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.
Hastanede öğrencilere ilk müdahale yapılırken, yaşanan rahatsızlığın gıda kaynaklı olabileceği değerlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinde zehirlenme şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.
Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.