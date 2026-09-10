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Yaşam

Hasat başladı! 40 dönümden 80 ton rekolte bekleniyor

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Hasat başladı! 40 dönümden 80 ton rekolte bekleniyor

Kilis'te kırmızı biber hasadı başladı, tarlalardan toplanan biberler kurutulmak üzere sergilere serilmeye başlandı. Kentte bu yıl yağışların etkisiyle yüksek rekolte bekleniyor.

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Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, kent genelinde 53 bin dekar alanda biber yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Hasat başladı! 40 dönümden 80 ton rekolte bekleniyor
Başlık ResmiHasat başladı! 40 dönümden 80 ton rekolte bekleniyor

Küçük, bu rakamın ildeki sebze ekili alanların yaklaşık üçte ikisine karşılık geldiğini ifade etti.

Başta Hasancalı köyü olmak üzere Musabeyli ilçesinin, baharatlık biber üretimi ve işlenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Küçük, "Elbeyli ilçesi ve çevresinde ise ağırlıklı olarak kurutmalık ve salçalık biber üretimi yapılıyor. Kentte üretilen yaklaşık 91 bin ton salçalık biber ile 27 bin ton baharatlık kırmızı biber, 2 salça fabrikası ve 17 baharatlık biber tesisinde işleniyor" dedi.

Hasat başladı! 40 dönümden 80 ton rekolte bekleniyor
Başlık ResmiHasat başladı! 40 dönümden 80 ton rekolte bekleniyor

KİLİS BAHARATLIK BİBER ÜRETİMİNDE TÜRKİYE 3’ÜNCÜSÜ

Kilis'in Türkiye'de baharatlık kırmızı biber üretiminde 3'üncü sırada olduğunu ifade eden Küçük, "2025 yılı TÜİK verilerine göre Kilis salçalık biber üretiminde ise 8'inci sırada yer alıyor. İlimiz tarımı ve ekonomisinde önemli bir yere sahip olan başta biber olmak üzere, tüm baharat ürünlerinin Kilis'te tanıtımı ve daha geniş kitlelerce bilinirliğinin sağlanması için her yıl biber festivali düzenliyoruz. Yürütülen projeler ile verim ve kalitenin artırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Hasat başladı! 40 dönümden 80 ton rekolte bekleniyor
Başlık ResmiHasat başladı! 40 dönümden 80 ton rekolte bekleniyor

20 TON TOZ BİBERE DÖNÜŞECEK

Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde üretim yapan Mikail Duman da biberleri toplayıp kuruttuktan sonra piyasaya sürdüklerini ifade etti.

Hasat başladı! 40 dönümden 80 ton rekolte bekleniyor
Başlık ResmiHasat başladı! 40 dönümden 80 ton rekolte bekleniyor

40 dönümden yaklaşık 80 ton taze biber rekoltesi beklediğini vurgulayan Duman, "Hasadımız başladı. Bu yıl rekolte, iklim şartları ve yağışların fazla olması nedeniyle yüksek. 80 ton taze biberden yaklaşık 20 ton toz biber rekoltesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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