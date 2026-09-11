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Spor

Beşiktaş'ta yeni transferin sözleşmesi donduruldu

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Beşiktaş'ta yeni transferin sözleşmesi donduruldu

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Mady Sissoko'nun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sözleşmesinin dondurulduğu açıklandı.

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Malili pivot Mady Sissoko'nun sözleşmesinin dondurulduğu duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Temmuz'da takımın kadrosuna dahil olan Sissoko'nun sözleşmesinin, oyuncunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle karşılıklı anlaşmayla dondurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Mady Sissoko'nun sağlık sorunu ortadan kalktıktan sonra sözleşmenin aktif edileceği de belirtildi.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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