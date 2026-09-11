Beşiktaş'ta yeni transferin sözleşmesi donduruldu
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Mady Sissoko'nun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sözleşmesinin dondurulduğu açıklandı.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Malili pivot Mady Sissoko'nun sözleşmesinin dondurulduğu duyuruldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Temmuz'da takımın kadrosuna dahil olan Sissoko'nun sözleşmesinin, oyuncunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle karşılıklı anlaşmayla dondurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, Mady Sissoko'nun sağlık sorunu ortadan kalktıktan sonra sözleşmenin aktif edileceği de belirtildi.
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