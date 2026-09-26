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222 bin genç evlilik kredisini kaptı! Bakan Göktaş aile desteklerini anlattı

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222 bin genç evlilik kredisini kaptı! Bakan Göktaş aile desteklerini anlattı
Başlık Resmi222 bin genç evlilik desteğinden yararlandı! Göktaş aileler için yapılanları anlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, gençlerin yuva kurmasını ve ailelerin çocuk sahibi olmasını destekleyen uygulamaları anlattı. Göktaş, evlilik desteğinden doğum yardımlarına, faizsiz krediden evlilik sonrası rehberliğe kadar yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi.

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Ankara Gölbaşı Hakimevi’nde düzenlenen ‘Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, aile yapısını korumak ve gençlerin yuva kurmasını kolaylaştırmak adına atılan adımları sıraladı.

Bakan Göktaş, gençlerin evlilik ve aile hayatına yönelik desteklerin önemine dikkat çekerek, ‘Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ne yuva kurmayı düşünen tüm gençlerin katılmasını özellikle tavsiye etti. Bu proje ile evlenmeyi düşünen gençlerin, evlilik sürecinde karşılaşabilecekleri ekonomik ve sosyal yükleri azaltılmayı amaçladıklarını dile getiren Bakan Göktaş, gençlerin evlilik yaşını uzatmamaları konusunda da uyarıda bulundu.

222 BİN GENÇ FON DESTEĞİYLE EVLENDİ

Aile kurmak isteyen gençlere Bakanlık olarak birçok fırsat sunduklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye genelinde aile odaklı pek çok çalışma yürütüyoruz. Gençlerimizin evlilik yolunda yuva kurmalarını sağlamak ve onlara destek olmak bizler için çok değerli. 2024 yılında ‘Aile ve Gençlik Fonumuzu’ meclisimizin güçlü destekleriyle oluşturduk. İlk başta pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatmıştık.

222 bin genç evlilik desteğinden yararlandı! Göktaş aileler için yapılanları anlattı
Başlık Resmi222 bin genç evlilik desteğinden yararlandı! Göktaş aileler için yapılanları anlattı

Bu projeyi deprem bölgesinin 5 ilinde başlattıktan sonra doğurganlık oranı en düşük olan 3 ilimizde daha sürdürdük. 2025’te bu projemizi tüm Türkiye'ye yaygınlaştırdık. Halihazırda tüm Türkiye'de 222 bin gencimizi Aile ve Gençlik Fonu destekleriyle evlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

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"EVLENDİKTEN SONRA DA YANINIZDAYIZ"

Sadece evlilik öncesi değil, evlilik sonrası da çiftlerin yanında olmayı sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Evlendikten sonra da sizleri yalnız bırakmıyoruz, ziyaret ediyoruz ve bir araya geliyoruz. Çünkü biliyoruz ki yuva kurmak çok kıymetli. Özellikle ilk 5 yılda boşanma oranlarının çok arttığını biliyoruz. Dolayısıyla ilk 5 yılda her daim sizin yanınızda olmak, rehberlik etmek ve sağlam bir yuva kurmanıza destek olmak amacıyla eğitim programlarımızla sizlerin yanında olmayı sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

222 bin genç evlilik desteğinden yararlandı! Göktaş aileler için yapılanları anlattı
Başlık Resmi222 bin genç evlilik desteğinden yararlandı! Göktaş aileler için yapılanları anlattı

ÇOCUKLU AİLELER İÇİN DESTEKLER

Evlilik Fonu’nun yanı sıra ailelere çocuk yardımı da sağladıklarını söyleyen Göktaş, "Aile Yılı'nda aynı zamanda çiftlerimize doğum destek sistemini güncelledik. İlk çocuğumuza 5 bin lira, ikinci çocuğumuza aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklarımız için çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar her ay düzenli 5 bin lira destek sağlıyoruz. Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan gençlerimize 2 yıl geri ödemesiz ve 0 faizli kredi veriyoruz. Bu süre içerisinde çocuk sahibi olan çiftlerimizin kredisini 12 ay erteliyoruz" açıklamasında bulundu.

222 bin genç evlilik desteğinden yararlandı! Göktaş aileler için yapılanları anlattı
Başlık Resmi222 bin genç evlilik desteğinden yararlandı! Göktaş aileler için yapılanları anlattı

"HIZLI YAŞLANIYORUZ"

Aile ve Nüfus 10 Yılı ile ailelerin yanında olmayı sürdüreceklerini söyleyen Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

222 bin genç evlilik desteğinden yararlandı! Göktaş aileler için yapılanları anlattı
Başlık Resmi222 bin genç evlilik desteğinden yararlandı! Göktaş aileler için yapılanları anlattı

"Bizim medeniyetimizin en güçlü yanı sofralarımız ve ailelerimizdir. Bizler de önümüzdeki yıllarda her daim güçlü ailelerimizle, Aile ve Nüfus 10 Yılımızla ilerlemeye devam edeceğiz. Nüfusumuz hızla yaşlanıyor. Hanelerimizin yüzde 58'inde 18 yaşının altında çocuk olmadığını üzülerek söylemek istiyorum. Daha hızlı yaşlanıyoruz ve çocuk sayımız oldukça az. Ülkemizde sanayi alanında ve altyapıda pek çok alanda önemli adımlar attık. Ancak evlerin sessizliği bizi de endişelendirmeli.

O yüzden bizler sunduğumuz bu destekle sizin gibi yuva kurmak isteyen gençlerimize destek olup, bir nebze bizim de çorbada tuzumuz olsun diyoruz."

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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