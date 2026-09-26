Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Küba'dan geri adım: Anlaşmaya hazırız

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Küba'dan geri adım: Anlaşmaya hazırız
Başlık ResmiKübadan geri adım: Anlaşmaya hazırız

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD ile yaşanan anlaşmazlıkları müzakere yoluyla çözmeye hazır olduklarını açıkladı. Görüşmelerin egemen eşitlik ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde, herhangi bir ön koşul olmadan yapılması gerektiğini belirtti.

Kaydet
|

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap etti.

Küba'dan geri adım: Anlaşmaya hazırız
Başlık ResmiKüba'dan geri adım: Anlaşmaya hazırız

KÜBA’DAN ABD’YE DİYALOG MESAJI

ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik ablukasını "toplu cezalandırma eylemi" olarak nitelendiren Rodriguez, Washington yönetimini Küba'da insani krize yol açmayı amaçlayan bir politika izlemekle itham etti. Rodriguez, söz konusu uygulamaların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini belirtti.

İç işlerine müdahale edilmemesi ve ön koşul öne sürülmemesi kaydıyla ABD ile anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeye hazır olduklarını dile getiren Rodriguez, diyaloğun egemen eşitlik ve uluslararası hukuka saygı temelinde olması gerektiğini söyledi.

Bakan Rodriguez, ABD ile ticari ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmeye de hazır olduklarını ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER
ABD
DÜNYA

ABD'den Küba liderine operasyon sinyali! "Trump karar verecek"

KÜBA’DA EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞİYOR

ABD'nin petrol ablukası ve ekonominin kilit sektörlerine yönelik uyguladığı ikincil yaptırımlar Küba'da ekonomik kırılganlığı daha da derinleştiriyor. Küba halkı, elektrik kesintileri ve toplu taşımanın neredeyse tamamen durması nedeniyle zor günler geçirirken, hastaneler de yalnızca asgari düzeyde hizmet verebiliyor. Ülkede özellikle kayıt dışı piyasalarda gıda ve ilaç fiyatları fahiş seviyelere yükseliyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SİNCAR'DA YENİ DÖNEM SİNYALİ
SİNCAR'DA YENİ DÖNEM SİNYALİ
Bakan Fidan Türkiye'nin adımını açıkladı
SORUŞTURMADA YENİ TEDBİRLER!
SORUŞTURMADA YENİ TEDBİRLER!
46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığı donduruldu
MESELE SADECE BÜYÜKLÜK DEĞİL
MESELE SADECE BÜYÜKLÜK DEĞİL
İstanbul depreminde kritik ayrıntı ortaya çıktı
METEOROLOJİ TEK TEK AÇIKLADI
METEOROLOJİ TEK TEK AÇIKLADI
İstanbul dahil 14 il için kritik uyarı
ESKİ FUTBOLCU ŞAŞIRTTI
ESKİ FUTBOLCU ŞAŞIRTTI
Türkiye-Fransa maçında dikkat çeken detay
"YÜZLERİNE ŞAMAR GİBİ İNDİ"
Bu fotoğrafı hatırlatıp meydan okudu
İŞTE İSTANBUL'DAKİ DAİRELER
İŞTE İSTANBUL'DAKİ DAİRELER
10 bin liraya kiralık ev dönemi başlıyor!
934 MİLYON OTOPARKTAN ÇIKTI
934 MİLYON OTOPARKTAN ÇIKTI
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma
TAM 1 YIL SONRA HESAP VAKTİ
TAM 1 YIL SONRA HESAP VAKTİ
Kızı ilk kez hakim karşısına çıkacak
3 PASAPORTA MUAFİYET HAZIRLIĞI
3 PASAPORTA MUAFİYET HAZIRLIĞI
Türkiye Gazetesine açıklamışlardı!
O ANLARI GÜLEREK ANLATTI
O ANLARI GÜLEREK ANLATTI
Minguzzi davasında tahliye oldu, TikTok'ta yayın açtı
'G.SARAY ZARAR ETMEZ'
'G.SARAY ZARAR ETMEZ'
Servet ödenen Batrakov için çarpıcı sözler
PAZARDA YERE YIĞILDI
PAZARDA YERE YIĞILDI
Milletvekili Ağbaba ambulansla hastaneye kaldırıldı
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Mbappe'den peş peşe Arda Güler paylaşımları
ALMANYA ONU KONUŞUYOR
ALMANYA ONU KONUŞUYOR
Milyonlarca euroluk şüpheli fatura! Servetine el konuldu
İSRAİL'E BİR BOYKOT DAHA
İSRAİL'E BİR BOYKOT DAHA
UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi flaş karar
YERLİ UÇAKTA BÜYÜK GÜN
YERLİ UÇAKTA BÜYÜK GÜN
TUSAŞ imzalı Hürkuş-II envantere girmeye hazırlanıyor
TRUMP DÜĞÜNE GİDECEK Mİ?
TRUMP DÜĞÜNE GİDECEK Mİ?
'MAGA Prensesi' Türk milyarderle bugün evleniyor!
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
Buruk'tan ilk 11 için 3 kritik karar birden
BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ!
BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ!
Demiryolu kablolarını söküp tren seferlerini felç ettiler
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
222 bin genç evlilik kredisini kaptı! Bakan Göktaş aile desteklerini anlattı
222 bin genç evlilik kredisini kaptı!
Kaydet
İngiltere İspanya maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? UEFA Uluslar Ligi
İngiltere İspanya maçı hangi kanalda?
Kaydet
İstanbul depreminde kritik ayrıntı ortaya çıktı!
İstanbul depreminde kritik ayrıntı ortaya çıktı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.