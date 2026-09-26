Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD ile yaşanan anlaşmazlıkları müzakere yoluyla çözmeye hazır olduklarını açıkladı. Görüşmelerin egemen eşitlik ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde, herhangi bir ön koşul olmadan yapılması gerektiğini belirtti.

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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap etti.

Küba'dan geri adım: Anlaşmaya hazırız

KÜBA’DAN ABD’YE DİYALOG MESAJI

ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik ablukasını "toplu cezalandırma eylemi" olarak nitelendiren Rodriguez, Washington yönetimini Küba'da insani krize yol açmayı amaçlayan bir politika izlemekle itham etti. Rodriguez, söz konusu uygulamaların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini belirtti.

İç işlerine müdahale edilmemesi ve ön koşul öne sürülmemesi kaydıyla ABD ile anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeye hazır olduklarını dile getiren Rodriguez, diyaloğun egemen eşitlik ve uluslararası hukuka saygı temelinde olması gerektiğini söyledi.

Bakan Rodriguez, ABD ile ticari ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmeye de hazır olduklarını ifade etti.

KÜBA’DA EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞİYOR

ABD'nin petrol ablukası ve ekonominin kilit sektörlerine yönelik uyguladığı ikincil yaptırımlar Küba'da ekonomik kırılganlığı daha da derinleştiriyor. Küba halkı, elektrik kesintileri ve toplu taşımanın neredeyse tamamen durması nedeniyle zor günler geçirirken, hastaneler de yalnızca asgari düzeyde hizmet verebiliyor. Ülkede özellikle kayıt dışı piyasalarda gıda ve ilaç fiyatları fahiş seviyelere yükseliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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