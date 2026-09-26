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İngiltere İspanya maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? UEFA Uluslar Ligi

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İngiltere İspanya maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? UEFA Uluslar Ligi
Başlık Resmiİngiltere İspanya maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir

UEFA Uluslar Ligi'nde futbolseverlerin merakla beklediği İngiltere-İspanya karşılaşması için geri sayım tamamlandı. 2026-2027 sezonunda A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden iki ekip, grup aşamasındaki ilk maçta karşı karşıya gelecek. İngiltere İspanya maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir merak edilirken muhtemel ilk 11'ler de şekillenmeye başladı.

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UEFA Uluslar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. A Ligi 3. Grup'ta yer alan İngiltere ile İspanya, 26 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Peki, İngiltere İspanya maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

İngiltere İspanya maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? UEFA Uluslar Ligi
Başlık Resmiİngiltere İspanya maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? UEFA Uluslar Ligi

İNGİLTERE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

İngiltere-İspanya maçı A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma şifresiz olarak izlenebilecek.

İngiltere İspanya maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? UEFA Uluslar Ligi
Başlık Resmiİngiltere İspanya maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? UEFA Uluslar Ligi

İNGİLTERE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere-İspanya maçı 26 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati TSİ 21.45 olarak açıklandı.

İngiltere İspanya maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? UEFA Uluslar Ligi
Başlık Resmiİngiltere İspanya maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? UEFA Uluslar Ligi

İNGİLTERE İSPANYA MUHTEMEL 11

İngiltere: Pickford, Alexander-Arnold, Konsa, Guehi, O'Reilly, Anderson, Scott, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

İspanya: Simon, Garcia, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Williams, Oyarzabal

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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