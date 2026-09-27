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YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ek tercih sorgulama ekranı 2026

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YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ek tercih sorgulama ekranı 2026
Başlık ResmiYKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ek tercih sorgulama ekranı 2026

YKS ek tercih sonuçları, 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan üniversite adaylarının gündeminde. ÖSYM’nin ek yerleştirme sonuçlarını ne zaman erişime açacağı ve 2026 YKS ek tercih sorgulama ekranının hangi tarihte aktif olacağı araştırılıyor.

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2026 YKS ek yerleştirme sürecinde tercih dönemi tamamlanırken sonuç aşamasına geçildi. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için tercih yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden takip edecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 YKS ek tercih sonuçları 27 Eylül Pazar sabahı itibarıyla henüz açıklanmadı. 17 Eylül’de başlayan ek tercih süreci 21 Eylül’de sona ermişti ve tercihlerin tamamlanmasının ardından yerleştirme işlemleri için değerlendirme süreci başladı.

2025 yılında ek tercihlerin 30 Eylül’de sona ermesinin ardından sonuçlar 6 Ekim’de ilan edilmişti. Bu sene de tercihler bittikten sonra 1 hafta içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ek tercih sorgulama ekranı 2026
Başlık ResmiYKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ek tercih sorgulama ekranı 2026

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak hangi üniversite ve programa yerleşildiği görüntülenebilecek. Sonuçların adaylara ayrıca basılı belge olarak gönderilmesi beklenmiyor; yerleştirme bilgileri çevrim içi sistem üzerinden duyurulacak.

Ek yerleştirme sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıt takvimi de sonuç duyurusunun ardından netleşecek. Adayların ÖSYM’nin resmi duyurularını ve yerleştikleri üniversitelerin kayıt açıklamalarını da takip etmeleri gerekiyor. Kayıt işlemlerine ilişkin tarihler ve gerekli belgeler sonuçların açıklanmasıyla birlikte ayrıntılı olarak duyurulacak.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar açıklandığında adaylar ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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