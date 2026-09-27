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Yaşam

İskenderun'da mahalleyi alarma geçiren olay! İntihar edecek sandılar, gerçek başka çıktı

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde balkonda böcek gören kadın, korkuyla duvarın üzerine çıktı. Mahsur kalan kadın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

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İskenderun’da böcek korkusu nedeniyle balkonda mahsur kalan kadın, çevrede paniğe neden oldu. Olay, Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 4. katında yaşayan kadın balkonda ilaçlama yaptığı sırada bir böcek gördü. Korkuya kapılan kadın, balkondaki duvarın üzerine çıktı ve burada mahsur kaldı.

İskenderunda mahalleyi alarma geçiren olay! İntihar sandılar, gerçek başka çıktı
Başlık Resmiİskenderunda mahalleyi alarma geçiren olay! İntihar sandılar, gerçek başka çıktı

İNTİHAR VAKASI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER AMA...

Kadını duvarın üzerinde gören vatandaşlar, durumdan endişelenerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk olarak bir intihar vakası olduğunu düşündü. Ancak yapılan kontrolde kadının böcekten korktuğu için duvarın üzerine çıktığı ve burada mahsur kaldığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri, merdiven aracını kullanarak kadının bulunduğu bölgeye ulaştı ve onu güvenli şekilde balkona indirdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, korku dolu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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