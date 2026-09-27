Uşak'ta park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Uşak'ta park halinde alev alan otomobilde hasar oluştu. Henüz nedeni bilinmeyen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
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Uşak Kemalöz Mahallesi Beşinci Lale Sokak'ta park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
Öte yandan kundaklama şüphesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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