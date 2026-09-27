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Teknoloji

Hitachi Vantara, Türkiye'nin kalbine girdi

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Hitachi Vantara, Türkiye'nin kalbine girdi
Başlık ResmiHitachi Vantara, Türkiyenin kalbine girdi

Dünyanın önde gelen teknoloji altyapı şirketlerinden Hitachi Vantara'nın Türkiye'de bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Technology Forum 2026'da teknoloji dünyasının liderleri bir araya geldi.

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Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

Şirketin küresel çapta üst düzey yöneticilerinin de ilk defa katıldığı forumda; yapay zekâ veri altyapıları, siber dayanıklılık ve modern veri çözümleri konuşuldu. Hitachi Vantara Türkiye Ülke Müdürü Aslı Arısal, forumda yaptığı konuşmada Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çekerek, “Türkiye'de kurumların dijital dönüşüm yolculuğunun artık yalnızca daha fazla veri üretmekten ibaret olmadığını; bu veriyi güvenli, erişilebilir ve yapay zekâ çağının gerektirdiği hız ve esneklikle yönetebilmekten geçtiğini görüyoruz. Özellikle finans, telekomünikasyon ve büyük ölçekli kurumsal yapılarda iş sürekliliği, siber dayanıklılık ve veri altyapısının modernizasyonu her zamankinden daha çok önem kazanıyor.

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Hitachi Vantara olarak biz de Türkiye'de uzun yıllara dayanan güçlü müşteri ilişkilerimiz ve teknoloji deneyimimizle, müşterilerimizin bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde gelecekteki dönüşümler için de hazır bir veri altyapısı oluşturmalarına destek oluyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye'deki satış organizasyonunu genişleterek Ankara'da yeni bir satış organizasyonu kurduk. Bu yapılanmayla birlikte özellikle kamu sektöründeki müşterilerimizle daha yakın çalışmayı ve ihtiyaçlarına daha etkin cevap vermeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de yatırımlarımızı ve müşteri ilişkilerini uzun vadeli bir stratejiyle sürdürürken, organizasyonumuzu da müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına paralel olarak büyütmeyi planlıyoruz” dedi.

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