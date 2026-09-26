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Açık Öğretim Lisesi (AÖL)sınavları ne zaman? AÖL sınav takvimi

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Açık Öğretim Lisesi (AÖL)sınavları ne zaman? AÖL sınav takvimi
Başlık ResmiAçık Öğretim Lisesi (AÖL)sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav takvimi belli oldu. AÖL öğrencileri için uygulanacak e-sınav ve yazılı sınav takviminin belli olmasıyla birlikte, adaylar net tarihleri araştırıyor. Peki, yeni dönem AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte MEB tarafından yayımlanan Açık Öğretim Lisesi sınav takviminin ayrıntıları...

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Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim dönemine ilişkin Açık Öğretim Lisesi sınav takvimini resmi internet adresi üzerinden duyurdu. Sınav tarihleriyle birlikte, oturum detayları da paylaşıldı. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026-2027 dönemine ait e-sınav ve yazılı sınav tarihleri açıklandı mı?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü yapılacak. AÖL öğrencileri için sınavlar iki oturum halinde gerçekleştirilecek. MEB'in yayımladığı yazılı sınav duyurusuna göre birinci oturum 10.00'da, ikinci oturum ise 14.00'te başlayacak. Sınavlar 81 ilde ve Bakanlık tarafından belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde uygulanacak.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL)sınavları ne zaman?
Başlık ResmiAçık Öğretim Lisesi (AÖL)sınavları ne zaman?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yazılı sınava katılacak öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerine 15 Aralık 2026'dan itibaren AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Belgede öğrencinin sınav merkezi, sınava gireceği tarih ve oturum saati ile kimlik bilgileri bulunacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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