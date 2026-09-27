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Spor

Fenerbahçe'nin transfer yasağını kaldıracak ödeme belli oldu

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Fenerbahçe'nin transfer yasağını kaldıracak ödeme belli oldu
Başlık ResmiFenerbahçenin transfer yasağını kaldıracak ödeme belli oldu

Fenerbahçe'nin FIFA tarafından verilen 3 dönemlik transfer yasağını kaldırmak için ödeyeceği tutar belli oldu. Sarı-lacivertliler, Youssef En Nesyri transferinden kaynaklanan dosya kapsamında 2 milyon 900 bin euro ödeme yapacak.

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Fenerbahçe'nin FIFA tarafından verilen 3 dönemlik transfer yasağıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, Youssef En Nesyri transferinden kaynaklanan dosyayı çözüme kavuşturmak için yapacağı ödeme belli oldu.

FIFA'nın verdiği 3 dönemlik transfer yasağının, 2024-2025 sezonunda Sevilla'dan kadroya katılan Youssef En Nesyri'nin bonservis bedeline ilişkin ödenmeyen taksit nedeniyle uygulandığı açıklanmıştı. Fenerbahçe yönetimi de söz konusu dosyanın çözümü için gerekli ödemenin yapılacağını duyurmuştu.

Fenerbahçenin transfer yasağını kaldıracak ödeme belli oldu
Başlık ResmiFenerbahçenin transfer yasağını kaldıracak ödeme belli oldu

ÖDENECEK TUTAR BELLİ OLDU

NTV Spor'da yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin FIFA kararında hükmedilen ödeme kapsamında 2 milyon 900 bin euro ödeme yapacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin bu tutarı ödemesinin ardından FIFA nezdindeki gerekli bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla 3 dönemlik transfer yasağının kaldırılması bekleniyor.

Fenerbahçenin transfer yasağını kaldıracak ödeme belli oldu
Başlık ResmiFenerbahçenin transfer yasağını kaldıracak ödeme belli oldu

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Fenerbahçe, transfer yasağına ilişkin yaptığı açıklamada kararın geçici olduğunu ve En Nesyri'nin bonservis ödemesiyle bağlantılı bulunduğunu belirtmişti. Kulüp, 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidinin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulübün FIFA nezdinde girişimde bulunduğunu, yönetimin göreve başlamasının ardından geciken taksidin ödendiğini bildirmişti.

Fenerbahçe ayrıca FIFA kararında hükmedilen ödemenin ilk mesai günü olan pazartesi günü gerçekleştirileceğini ve işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağının kaldırılacağını açıklamıştı.

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Fenerbahçe
SPOR

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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