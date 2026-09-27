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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar öyle kalacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar öyle kalacak
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğandan Azerbaycan mesajı: Sonsuza kadar öyle kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül Azerbaycan’ın Anım Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Karabağ’ın işgalden kurtarılması için mücadele eden şehitleri rahmetle, gazileri hürmetle andığını belirten Erdoğan, “Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve kardeş Azerbaycan’ın Anım Günü vesilesiyle bir mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında, Karabağ’ın işgalden kurtarılması ve özgürlüğüne kavuşturulması için mücadele eden şehitleri ve gazileri andı.

“SONSUZA KADAR DA ÖYLE KALACAKTIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ’ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum.

Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır.”

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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