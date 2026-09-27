Dünya Kupası kahramanı Vozinha'ya büyük şok! Fenerbahçeli Nene'nin golünde yaptığı hata gündem oldu

2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla dikkat çeken Vozinha, Colo Colo'daki geleceğiyle ilgili sürpriz iddianın ardından bu kez Mali maçındaki hatasıyla gündeme geldi. 40 yaşındaki kalecinin Fenerbahçeli Dorgeles Nene'nin golünde yaptığı hata, Şili ve İspanyol basınında geniş yankı buldu.

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2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla dikkat çeken 40 yaşındaki Vozinha'nın Colo Colo'daki geleceğiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli kalecinin, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mali karşısında yaptığı hata ise Şili ve İspanyol basınında geniş yankı buldu.

Dünya Kupası kahramanı Vozinhaya büyük şok! Fenerbahçeli Nenenin golünde yaptığı hata gündem oldu

COLO COLO'DA SÖZLEŞME DETAYI

2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'nın kalesini koruyan Vozinha, turnuvanın ardından Şili'nin köklü kulüplerinden Colo Colo'ya transfer oldu. Sezonun ilk 4 maçını kaçıran Vozinha, forma giydiği 3 karşılaşmada yalnızca 1 gol yedi ve 2 maçta kalesini gole kapattı.

Buna rağmen Şili'de yayın yapan Radio Punto, deneyimli file bekçisinin performansıyla ilgili Colo Colo cephesinde soru işaretlerinin oluştuğunu öne sürdü. Haberde ayrıca, Vozinha'nın 2026 yılı sonuna kadar takımın maçlarının en az yüzde 50'sinde forma giymemesi halinde Colo Colo'nun sözleşmeyi feshetme hakkının bulunabileceği iddia edildi.

Dünya Kupası kahramanı Vozinhaya büyük şok! Fenerbahçeli Nenenin golünde yaptığı hata gündem oldu

FENERBAHÇELİ NENE'NİN GOLÜNDE BÜYÜK HATA

Vozinha hakkındaki tartışmaları büyüten olay ise Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde yaşandı. Yeşil Burun Adaları'nın Mali'ye 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın son bölümünde ceza sahasının dışına çıkan tecrübeli kaleci, topu uzaklaştırmak isterken rakibine kaptırdı.

Pozisyonun devamında Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Dorgeles Nene, boş kaleye yaptığı vuruşla Mali'nin üçüncü golünü kaydetti.

Dünya Kupası kahramanı Vozinhaya büyük şok! Fenerbahçeli Nenenin golünde yaptığı hata gündem oldu

ŞİLİ VE İSPANYOL BASININDA GÜNDEM OLDU

Vozinha'nın yaptığı hata, karşılaşmanın ardından Şili ve İspanya basınında geniş yer buldu. İspanyol AS, deneyimli kalecinin performansını, "Vozinha'nın bu maçta yaptıkları viral olacak! İnanılmaz." ifadeleriyle değerlendirdi.

Şili basınından Dalealbo ise Vozinha'nın karşılaşmadaki performansını, "Vozinha, Mali karşısında korkunç bir gece geçirdi." sözleriyle duyurdu.

Biobiochile ise tecrübeli kalecinin hatasını, "Vozinha'nın Afrika Kupası elemelerinde Yeşil Burun Adaları'nın Mali'ye yenilmesindeki absürt hatası" başlığıyla okuyucularına aktardı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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