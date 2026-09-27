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Dünya

Evinden gizli laboratuvar çıktı! 'Breaking Bad'den etkilenen genç babasını zehirlemeye kalktı

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Evinden gizli laboratuvar çıktı! 'Breaking Bad'den etkilenen genç babasını zehirlemeye kalktı
Başlık ResmiEvinde gizli laboratuvar kurmuş! Breaking Badden etkilenen genç babasını zehirlemeye kalktı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Pakistan’da 17 yaşındaki bir genç, ünlü dizi Breaking Bad’den etkilenerek evinde kurduğu kimya laboratuvarında babasını zehirlemeye çalıştı. İlk girişimi başarısız olan genç, iz bırakmamak için yapay zekadan yardım istedi. Kısa sürede polisin güvenlik sistemine takılan genç, yakalanarak tutuklandı.

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Kan donduran olay, Pakistan'da yaşandı. Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Ulusal Siber Suç Soruşturma Ajansı (NCCIA), otomatik bir sistem aracılığıyla alınan ihbar sonrası Pencap eyaletinin Bahawalpur kentinde operasyon düzenledi.

Evinde gizli laboratuvar kurmuş! Breaking Badden etkilenen genç babasını zehirlemeye kalktı
Başlık ResmiEvinde gizli laboratuvar kurmuş! Breaking Badden etkilenen genç babasını zehirlemeye kalktı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

EVİNDE LABORATUVAR KURMUŞ

Yapılan operasyonda lise ikinci sınıf öğrencisi 17 yaşında bir kişinin "Breaking Bad" isimli Amerikan suç dizisini izleyip kimyasal deneyler yapmak amacıyla evinde küçük bir laboratuvar kurduğu saptandı.

YAPAY ZEKADAN 'ÖLÜMCÜL' TAVSİYE

Bu kişinin "ölümcül olabilecek bir maddenin nasıl uygulanacağı" konusunda yapay zekadan tavsiye aldığı ve bu doğrultuda ülke içi ve dışından kimyasal maddeler temin ettiği tespit edildi. Zehirlemek amacıyla evde karışım hazırlamak ve bu maddeyi kullanarak babasını zehirlemeye çalışmakla suçlanan kişi tutuklandı.

Evinden gizli laboratuvar çıktı! Breaking Badden etkilenen genç babasını zehirlemeye kalktı
Başlık ResmiEvinden gizli laboratuvar çıktı! Breaking Badden etkilenen genç babasını zehirlemeye kalktı

Olayın koşulları, kullanılan kimyasalların niteliği ve şüphelinin internetteki faaliyetlerini belirlemek üzere soruşturma açıldı.

ABD'de 2008-2013 yılları arasında yayımlanan "Breaking Bad" dizisi, akciğer kanseri teşhisi konulan bir kimya öğretmeninin, ailesinin geleceğini güvence altına almak amacıyla eski bir öğrencisiyle birlikte metamfetamin üretip satmasını konu ediniyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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