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Dünya

Güney Afrika'da peş peşe iki ayrı kanlı saldırı: 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

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Güney Afrika'da peş peşe iki ayrı kanlı saldırı: 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiGüney Afrikada peş peşe iki ayrı kanlı saldırı: 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Güney Afrika'nın Gauteng ve Batı Cape eyaletlerindeki eğlence mekanlarına düzenlenen iki ayrı saldırıda en az 27 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

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Güney Afrika’nın iki ayrı eyaletindeki eğlence mekanlarında gerçekleşen ve 27 kişinin ölümüne sebep olan saldırı olayları ülke gündemini derinden sarstı.

Güney Afrikada peş peşe iki ayrı kanlı saldırı: 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiGüney Afrikada peş peşe iki ayrı kanlı saldırı: 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz gece Gauteng eyaletindeki bir mekana düzenlenen saldırı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polisin açıklamasına göre saldırıda 13 erkek ve 4 kadın olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 15 kişi ise tedavi edilmek üzere sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. Polis, saldırganların olay yerine geldiklerinde mekanın içinde ve dışında çok sayıda müşteri bulunduğunu belirtti. Şüphelilerin önce dışarıdaki kişilere ateş açtığı, ardından eğlence mekanına girerek içerideki müşterilere ateş etmeyi sürdürdüğü aktarıldı.

Av tüfeği taşıdığı belirtilen saldırganların bazı müşterilerin cep telefonlarını çaldığı, ardından kimliği belirlenemeyen iki araçla olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Güney Afrikada peş peşe iki ayrı kanlı saldırı: 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiGüney Afrikada peş peşe iki ayrı kanlı saldırı: 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Polis, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen sekiz şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Olayın ardından saldırganlara ait olduğu düşünülen iki araç da yanmış halde bulundu. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, dedektifler ve uzman ekipler olayın aydınlatılması için çalışma yürütüyor.

Güney Afrikada peş peşe iki ayrı kanlı saldırı: 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiGüney Afrikada peş peşe iki ayrı kanlı saldırı: 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Başka bir saldırı haberi ise Batı Cape eyaletinden geldi. Bu sabah, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganlar, bir eğlence mekanına girerek müşterilere ateş açtı. Saldırıda 5 kişi olay yerinde, 5 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 11 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Güney Afrikada peş peşe iki ayrı kanlı saldırı: 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiGüney Afrikada peş peşe iki ayrı kanlı saldırı: 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Güney Afrika'da silahlı saldırılar son dönemde artış gösterirken, ulusal suç istatistiklerine göre ülkede günde ortalama 58 kişi hayatını kaybediyor. Geçtiğimiz hafta Durban'ın güneyinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda ise hamile bir kadının da aralarında bulunduğu 11 kişi öldürülmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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