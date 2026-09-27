Bakan Fidan'dan Körfez çıkarması! Masada 4 önemli dosya var

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Fidan'ın temaslarında Körfez'deki savaş ve bölgesel güvenlikten Gazze'ye, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarından Türkiye-BAE ilişkilerine kadar kritik başlıkların masada olması bekleniyor.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın temaslarında Türkiye ile BAE arasında yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ikinci toplantısının hazırlıkları gözden geçirilecek.

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ANKARA'DAN BAE'YE DAYANIŞMA MESAJI

Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Körfez'deki savaştan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan BAE ile Türkiye'nin tam dayanışma içinde olduğunu teyit etmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca bölgeye dışarıdan gerçekleştirilen müdahalelerin ihtilafların kronikleşmesine yol açtığına işaret ederek, bölgesel sahiplenmenin güçlendirilmesi gerektiği mesajını vermesi öngörülüyor.

Bakan Fidandan Körfez çıkarması! Masada 4 önemli dosya var

HÜRMÜZ VE BABÜLMENDEP MASADA

Ziyaretin önemli gündemlerinden birini bölgedeki kritik deniz yollarının güvenliği oluşturacak.

Bakan Fidan'ın Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında seyrüsefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar açısından taşıdığı önemi vurgulaması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca barış ve istikrara kavuşmuş, birleşik bir Yemen'in Orta Doğu'nun güvenliği açısından kritik önemde olduğunu ifade etmesi öngörülüyor.

GAZZE İÇİN “İKİNCİ AŞAMA” VURGUSU

Gazze de Fidan'ın BAE temaslarının önemli başlıklarından biri olacak.

Bakan Fidan'ın Barış Planı'nın ikinci aşamasına vakit kaybedilmeden geçilmesi, insani şartların iyileştirilmesi ve imar faaliyetlerinin başlatılması gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

Türkiye ve BAE'nin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Barış Kurulu'nun çalışmaları da görüşmelerde ele alınacak.

Bakan Fidan'ın Gazze ve Lübnan'daki ateşkeslerin korunarak kalıcı hale getirilmesi için uluslararası toplumun ortak ve kararlı tutum sergilemesi gerektiği mesajını vermesi planlanıyor.

BAE, TÜRKİYE'NİN KÖRFEZ'DEKİ EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

Türkiye ile BAE arasında 2023'ten bu yana stratejik ortaklık bulunuyor. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı ise 16 Temmuz 2025'te Ankara'da liderler düzeyinde gerçekleştirilmişti.

BAE, Türkiye'ye en fazla yatırım yapan Körfez ülkesi olmasının yanı sıra Türkiye'nin bölgedeki en büyük ticaret ortağı konumunda. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 19 milyar 346 milyon dolara ulaştı.

Bakan Fidan, BAE'yi son olarak 20 Mart'ta ziyaret etmişti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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