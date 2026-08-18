Eczanede korku dolu anlar! Fırtınaya dayanamayan camlar patladı, içerdekiler sağa sola kaçıştı
Malatya’da sağanak sonrası meydana gelen şiddetli fırtınada, bir eczanenin camları patladı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Malatya’da dün etkili olan sağanak ve şiddeti rüzgar sonrasında, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak ve şiddetli rüzgar, dün kent merkezinde saat 16.30 sıralarında etkisini artırdı.
CAMLAR PATLADI
Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrilirken, bazı iş yerlerinin camları da kırıldı. Fırtına kısa süreli paniğe neden olurken, İstasyon Caddesi'nde bulunan eczanede yürekler ağza geldi. Fırtına nedeniyle camlar patladı.
PANİK ANLARI KAMERADA
Camların kırıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, çevredekiler büyük korku yaşadı. Görüntülerde, eczanede bulunanların camların patlamasıyla birlikte panik yaşadığı ve kendilerini korumaya çalıştığı görüldü.
SAĞANAK VE RÜZGAR VURDU
Malatya'da dün öğleden sonra başlayan sağanak sonrasında bazı caddeleri ve iş yerlerini su basmıştı. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürütmüş, sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemişti. Sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç yollara devrilmiş, devrilen ağaçlar nedeniyle bazı caddelerde trafikte aksama yaşanmıştı.