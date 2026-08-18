Malatya’da sağanak sonrası meydana gelen şiddetli fırtınada, bir eczanenin camları patladı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya’da dün etkili olan sağanak ve şiddeti rüzgar sonrasında, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak ve şiddetli rüzgar, dün kent merkezinde saat 16.30 sıralarında etkisini artırdı.

Eczanede korku dolu anlar! Fırtınaya dayanamayan camlar patladı, içerdekiler sağa sola kaçıştı

CAMLAR PATLADI

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrilirken, bazı iş yerlerinin camları da kırıldı. Fırtına kısa süreli paniğe neden olurken, İstasyon Caddesi'nde bulunan eczanede yürekler ağza geldi. Fırtına nedeniyle camlar patladı.

Eczanede korku dolu anlar! Fırtınaya dayanamayan camlar patladı, içerdekiler sağa sola kaçıştı

PANİK ANLARI KAMERADA

Camların kırıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, çevredekiler büyük korku yaşadı. Görüntülerde, eczanede bulunanların camların patlamasıyla birlikte panik yaşadığı ve kendilerini korumaya çalıştığı görüldü.

Eczanede korku dolu anlar! Fırtınaya dayanamayan camlar patladı, içerdekiler sağa sola kaçıştı

SAĞANAK VE RÜZGAR VURDU

Malatya'da dün öğleden sonra başlayan sağanak sonrasında bazı caddeleri ve iş yerlerini su basmıştı. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürütmüş, sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemişti. Sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç yollara devrilmiş, devrilen ağaçlar nedeniyle bazı caddelerde trafikte aksama yaşanmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Malatya Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMalatya

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