Türkiye Gazetesi
Emre Taşdemir'den 1. Lig ekibine 1 yıllık imza
Trendyol 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, deneyimli savunmacı Emre Taşdemir ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 30 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Beşiktaş, milli yıldızla anlaştı: 3 yıllık sözleşme
KULÜP ANLAŞMAYI AÇIKLADI
Kulüpten yapılan açıklamada, Emre Taşdemir'in tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.
Açıklamada, "Emre Taşdemir ile 1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübeli futbolcuya kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Ankaragücü eski Süper Lig hakemini göreve getirdi
Bizi Takip Edin
YORUMLAR