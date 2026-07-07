Ders kitaplarında yaklaşık iki yıl önce hayata geçirilen "Millî Mücadele" kavramsal tercihi, son günlerde yeniden tartışma konusu oldu.

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren ders kitaplarında bir dizi kavramsal değişikliğe gitti. Yeni müfredatta “Orta Asya” yerine “Türkistan”, “Bizans” yerine “Doğu Roma”, “Haçlı Seferleri” yerine “Haçlı Saldırıları” ifadeleri kullanılmaya başladı.

Bu çerçevede “Kurtuluş Savaşı” yerine “Millî Mücadele” kavramının tercih edilmesi son günlerde kamuoyunda tartışma konusu oldu. Tartışmalar, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in AK Parti milletvekilleriyle yaptığı basına kapalı toplantıda müfredatta “Kurtuluş Savaşı” yerine “Millî Mücadele” ifadesinin kullanıldığını söylemesiyle genişledi. Tekin’in, “Bir esaret altına girmedik, yok olmadık ki ‘kurtuluş’ diyelim” sözleri de tartışmaları alevlendirdi.

ASLINDA İKİ YIL ÖNCE DEĞİŞMİŞ

Edinilen bilgilere göre söz konusu kavramsal değişiklik aslında yaklaşık iki yıl önce, 1, 5 ve 9. sınıf ders kitaplarında yapılan düzenlemelerle hayata geçirildi. Bu sebeple “Kurtuluş Savaşı” yerine “Millî Mücadele” ifadesi kitaplarda zaten kullanılmaya başlamış durumda. Yetkililer, bu tarihsel yaklaşımda geri adım planlanmadığını belirtirken, tartışmalar eğitim çevreleri ve siyaset kulislerinde yankı buldu.

Eleştirel değerlendirmelerde, “Kurtuluş Savaşı; işgal ordularına, Sevr Antlaşması’nın dayattığı parçalanmaya ve bağımsızlığın ortadan kaldırılmasına karşı verilen bir istiklal mücadelesidir. Bu mücadelenin niteliği tartışmaya açılıyorsa sorun tarihte değil, tarih bilincindedir” görüşü dile getirildi. Değişikliği destekleyen kesimler ise tartışmanın kavramsal bir tercih üzerinden yürütülmesi gerektiğini savundu. Yapılan açıklamalarda, “Dönemin resmî belgelerinde, TBMM zabıtlarında ve Atatürk’ün Nutuk’unda da bu ifade yaygın biçimde kullanılıyor” ifadeleri yer aldı

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