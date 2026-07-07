Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ücretsiz eğitim verilen Pelvik Taban Okulu, idrar kaçırma ve kronik pelvik ağrısı yaşayan kadınlara umut oluyor. Uzmanlar, düzenli pelvik taban egzersizleriyle hastaların yaklaşık yarısının ilaç veya ameliyata ihtiyaç duymadan şikâyetlerinin azaldığını belirtiyor.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Pelvik Taban Okulu, idrar kaçırma ve kronik pelvik ağrısı yaşayan kadınlara yönelik eğitimlerle hayat kalitesini artırıyor. Kadın hastalıkları ve doğum kliniği uzmanı Doç. Dr. Banu Seven, pelvik taban kaslarının güçlendirilmesinin kadın sağlığı için önemli olduğunu belirtti.

Seven, eğitim alan hastaların yaklaşık yarısının ilaç veya ameliyata ihtiyaç duymadan şikâyetlerinde düzelme sağladığını, ameliyat olan hastaların da pelvik taban egzersizlerine devam etmesi gerektiğini, bu sayede hastalığın tekrar etme riskinin azaltılabildiğini söyledi.

1350 HASTAYA ÜCRETSİZ EĞİTİM

2022 yılında açılan Pelvik Taban Okulunda bugüne kadar yaklaşık 1350 hastaya ücretsiz eğitim verildiğini kaydeden Seven, eğitimlerde pelvik taban egzersizleri, nefes teknikleri ve hayat tarzı düzenlemelerinin öğretildiğini belirterek, “Hastalara evde uygulayabilecekleri iki aylık program hazırlanıyor, gerekli durumlarda elektromanyetik stimülasyon tedavisi uygulanıyor” dedi.

Pelvik taban problemlerinin sosyal yaşamı da etkilediğini belirten Seven, bazı hastaların idrar kaçırma nedeniyle günlük aktivitelerini kısıtlamak zorunda kaldığını dile getirdi. Pelvik taban kaslarının mesane, rahim ve bağırsaklar için doğal bir destek mekanizması oluşturduğunu belirten Seven, “Pelvik taban kasları, pelvik bölgedeki organlara hamak benzeri destek sağlayarak onların yer değiştirmesini önler. Bu nedenle bu kasların güçlendirilmesi, özellikle idrar kaçırma ve kronik pelvik ağrısı gibi sorunların önlenmesi ve tedavisinde büyük önem taşımaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

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