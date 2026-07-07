Obezite tedavisinde kullanılan GLP-1 reseptör agonisti olarak bilinen zayıflama iğnelerinin yalnızca iştahı azaltmadığı, sigara, alkol ve sağlıksız yiyeceklere yönelik aşırı isteği de baskılayabileceği belirtildi.

Psikiyatri uzmanı Uzm. Dr. Sema Bayçın, son yıllarda yapılan klinik gözlemler ve nörobiyolojik araştırmaların, bu ilaçların beynin ödül ve haz merkezini etkilediğini gösterdiğini söyledi.

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BAĞIMLILIK DÖNGÜSÜNÜ KIRIYOR

Dr. Bayçın, GLP-1 agonistlerinin kan-beyin bariyerini geçerek motivasyon, dürtü kontrolü ve haz mekanizmalarını yöneten bölgelerde etkili olduğunu belirterek, “Normalde alkol, sigara ya da yüksek kalorili işlenmiş gıdalar beynin ödül merkezi olan Nucleus Accumbens bölgesinde ani bir dopamin artışı oluşturur. Kişi de bu haz duygusunu yeniden yaşamak için aynı davranışı tekrar eder. Bağımlılık böyle gelişir” dedi. Bu ilaçların ise tam bu noktada devreye girdiğini ifade eden Bayçın, “Araştırmalar, GLP-1 agonistlerinin bu yapay dopamin yükselişini baskıladığını gösteriyor. Kişi eski alışkanlığını sürdürse bile daha önce hissettiği yoğun haz ve rahatlama duygusunu yaşamıyor. Beyin artık bu davranışı ödül olarak görmemeye başlıyor. Böylece bağımlılık döngüsünün kırılması kolaylaşıyor” diye konuştu.

Uzmanlar, bu etkinin özellikle sigara, alkol ve aşırı yeme davranışlarında umut verici sonuçlar ortaya koyduğunu ancak ilaçların şu an için bağımlılık tedavisi amacıyla onaylı olmadığını vurguluyor. Bu sebeple zayıflama iğnelerinin yalnızca hekim kontrolünde ve onaylı kullanım alanlarında uygulanması gerektiğinin altı çiziliyor.

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