Bir kuryenin paylaştığı video sosyal medyada viral oldu. Online bir platform üzerinden verilen 250 gramlık ekler siparişini, başka bir dükkanda tarttıran kurye, sonucu görünce gözlerine inanamadı. Tatlıcıyı geri arayan kurye, aldığı cevapla bir şok daha yaşadı.

Online yemek platformları üzerinden yapılan siparişlerle ilgili şoke eden bir olay yaşandı. Ankara'da çalışan bir kurye, platform üzerinden gelen siparişi almak için gittiği dükkanda bir skandala şahit oldu.

250 GRAM YERİNE 206 GRAM

"250 gram ekler" siparişi veren müşteriye, 206 gram ekler konduğunu ancak teraziye müdahale ile 270 gram olarak tartıldığını gören kurye çalışanı uyarsa da istediği cevabı alamadı. "Gramajı az mıydı?" şeklinde soruya "Yok abi" diye cevap verilirken, kurye paketi başka bir dükkanda tartınca gözlerine inanamadı. Paketi tartıya koyan esnafın "Kul hakkı" demesi dikkat çekti.

"PAKETTE YER YOKTU EKSİK KOYDUK"

Paketin eksik olduğunu söylemek için tatlıcıyı geri arayan kurye asıl şoku telefonda yaşadı. Tatlıcı çalışanlarının "Pakette yer yoktu o yüzden öyle yaptık. İptal edebilir" şeklinde dönüş yapması pes dedirtti.

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