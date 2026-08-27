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Rüşvetten hapis cezası alan Zeydan Karalar'a, Adanalılardan tepki büyük

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Rüşvetten hapis cezası alan Zeydan Karalar'a, Adanalılardan tepki büyük
Fotoğraf Başlığı Rüşvetten hapis cezası alan Zeydan Karalara, Adanalılardan tepki büyük

Aziz İhsan Aktaş davasında mahkemenin "rüşvet" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ve görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a Adana halkı tepkili. Adana'da hizmet göremediklerini belirten vatandaşlar, "Rüşvet alan cezasını çeker" dedi.

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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasının son duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıklamıştı. Yargılandığı için görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında "rüşvet alma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

3 YIL DA MEMURİYETİ YASAKLANDI

Karalar hakkında ayrıca 3 yıl 1 ay 15 gün memuriyetten yasaklanma kararı verilmişti. Görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "rüşvet alma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, Tekin hakkında ayrıca 4 yıl 2 ay memuriyetten yasaklanma kararı verilmişti.

Rüşvetten hapis cezası alan Zeydan Karalara, Adanalılardan tepki büyük
Başlık ResmiRüşvetten hapis cezası alan Zeydan Karalara, Adanalılardan tepki büyük

Görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında da "rüşvet alma" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilirken, Aydar'ın 2 yıl 11 ay süreyle memuriyetten yasaklanmasına karar verilmişti.

"RÜŞVET ALAN CEZASINI ÇEKER"

Adanalı vatandaşlar belediye başkanlarının rüşvetten yargılanıp ceza almasını değerlendirdi. Cem Tutan, "Adana gibi bir şehrin rüşvetle gündeme gelmesini hoş karşılamadım. Festival ve karnavallarıyla öne çıkan ve turist çeken bir şehrin bu şekilde yönetilmesi hoş değil. Rüşvet almak kimseye yakışmaz ancak Adanalı birine hiç yakışmaz. Çünkü Adana insanı merttir, cömerttir. Adana gibi kebabıyla, festivaliyle ünlü bir şehrin böyle bir şeyle gündeme gelmesi hoş olmadı. Turizm açısından insanlar uzaklaşabilir. Rüşvet alan cezasını çeker" dedi.

Rüşvetten hapis cezası alan Zeydan Karalara, Adanalılardan tepki büyük
Başlık ResmiRüşvetten hapis cezası alan Zeydan Karalara, Adanalılardan tepki büyük

Can Çiçek ise, "Adana'nın imajı açısından çok kötü. Rüşvet suçu Adana'yı yöneten biri için çok kötü. 3 tane belediye başkanı rüşvetten ceza aldı" diye konuştu

"ADANALI OLARAK HİZMET GÖRMÜYORUZ"

"Deliller varsa, suçluysa yatsın" diyen Ömer Koç ise, "Adanalı olarak hizmet görmüyoruz. Evimin önündeyim pislik götürüyor her yeri. Belediyeler kalkmalı. İmardan her şeyden rüşvet istiyorlar. Adana'nın böyle şeylerle gündeme gelmesi hoş değil. Adana gibi güzel bir şehirde sürekli karnavallar, etkinlikler yapılıyor. Dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Biz Adana'nın daha güzel şeylerle gündeme gelmesini beklerdik. Ülke sürekli rüşvetlerle gündeme geliyor" dedi.

Can Okat ise, "Adana yıllardır öksüz bir şehir. Çok sıcak bir şehir ancak hep öksüz kaldı. Özellikle son 1 yıldır Adana'ya hiçbir hizmet yapılmıyor. Seyhan çöpten geçilmiyor. Şu an Adana'ya hiçbir şey yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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